Asun Chamoso 26 NOV 2026 - 14:22h.

El protocolo permite identificar, con el paciente despierto, funciones cognitivas complejas

Durante la operación, el ingeniero de software de 41 años respondió un centenar de ejercicios

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BarcelonaEn el camino para avanzar hacia una neurocirugía más personalizada, un equipo multidisciplinar ha desarrollado y aplicado un protocolo para preservar la capacidad de comprender código informático de un ingeniero de software de 41 años, con casi dos décadas de experiencia profesional. El paciente debía ser operado de un astrocitoma de grado 2, un tumor cerebral de crecimiento lento, situado en el lóbulo frontal izquierdo, cerca de las áreas implicadas en el lenguaje.

La intervención se llevó a cabo en el Hospital Universitario de Bellvitge mediante una cirugía con el paciente despierto, lo que permitió evaluar en tiempo real sus capacidades mientras los neurocirujanos identificaban las regiones cerebrales que debían preservarse. Durante la operación, el paciente resolvió 126 ejercicios de código informático mientras el equipo de neurocirujanos estimulaba su cerebro, lo que permitió localizar dos zonas clave para la comprensión de código que la prueba estándar de lenguaje no había identificado. El resultado fue la extirpación completa del tumor, con preservación del rendimiento en las pruebas de comprensión de código y de las funciones lingüísticas evaluadas. Tres meses después, el ingeniero pudo retomar su actividad profesional.

Hablar, moverse o comprender el lenguaje son algunas de las funciones que los equipos de neurocirugía evalúan para minimizar el riesgo de secuelas. Más allá de estas capacidades, el cerebro también hace posibles habilidades complejas que pueden ser esenciales para la vida cotidiana, la autonomía o la actividad profesional de cada persona. Cómo se pueden identificar y proteger durante una intervención quirúrgica es uno de los retos que aborda una línea de investigación multidisciplinar en la que participan el Centro de Visión por Computador (CVC), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), el Hospital Universitario de Bellvitge (HUB), el Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI), la Universidad de Barcelona (UB) y la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA).

Un protocolo personalizado

Comprender código informático requiere interpretar instrucciones, seguir secuencias lógicas y anticipar los resultados de un programa. Esta actividad implica procesos cognitivos complejos, como el razonamiento abstracto, la memoria de trabajo y la resolución de problemas, que no quedan necesariamente recogidos en las pruebas convencionales de lenguaje.

Por ello, los investigadores Xim Cerdá-Company y Antoni Rodríguez Fornells desarrollaron un protocolo que combinaba dos técnicas complementarias: la resonancia magnética funcional, que permite observar qué regiones del cerebro se activan durante una determinada tarea, y la estimulación eléctrica cerebral durante la cirugía, que permite comprobar qué zonas intervienen en la realización de dicha actividad.

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Antes de la intervención, el paciente completó distintos ejercicios de programación mientras los investigadores estudiaban su actividad cerebral mediante resonancia magnética funcional, que sirvió para señalar las áreas candidatas a ser exploradas.

Durante la operación, con el paciente despierto, las neuropsicólogas Anna Gasa Roqué e Immaculada Rico, del Hospital de Bellvitge, le mostraban pequeños fragmentos de código informático y le pedían que determinara si el resultado propuesto era correcto. Mientras tanto, los neurocirujanos Andreu Gabarrós y Alejandro Fernández Coello estimulaban eléctricamente distintas regiones del cerebro para comprobar si interfería en su capacidad para resolver los ejercicios.

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En total, el paciente respondió 126 ejercicios durante el mapeo cortical, de los cuales acertó 104, y más de un centenar adicional durante la extirpación del tumor, que duró aproximadamente una hora.

Dos áreas detectadas inesperadas

El hallazgo más relevante fue la identificación de dos regiones de la corteza frontal izquierda funcionalmente relevantes para la comprensión de código. Una de ellas se encontraba junto al margen del tumor. Cuando estas regiones eran estimuladas, el paciente no podía resolver correctamente los ejercicios de programación, pero sí podía continuar realizando la prueba habitual de denominación de objetos, utilizada en quirófano para evaluar el lenguaje.

De hecho, esta prueba estándar no detectó ningún punto crítico para el lenguaje en toda la zona explorada. Si únicamente se hubiera utilizado esta prueba, estas regiones podrían haber pasado desapercibidas. La información obtenida permitió al equipo quirúrgico adoptar una estrategia más conservadora en las proximidades de estas áreas.

"Para este paciente, programar no era solo un trabajo: era una parte esencial de su vida. La prueba de lenguaje que utilizamos habitualmente no detectó ninguna zona crítica en esta región, pero el protocolo personalizado nos mostró dos puntos que debíamos respetar. Gracias a ello pudimos extirpar todo el tumor y, al mismo tiempo, preservar aquello que necesitaba para volver a trabajar", explica Andreu Gabarrós, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario de Bellvitge e investigador del IDIBELL. "No siempre es evidente saber si un protocolo estándar permitirá preservar una función compleja como la programación. Este tipo de estudios nos ayuda a comprender mejor los procesos cognitivos implicados y las formas específicas de evaluarlos y preservarlos", señala Victor Cepero, investigador del CVC y la UAB.

Estos resultados muestran que las pruebas personalizadas pueden aportar información complementaria a las evaluaciones habituales. El equipo investigador subraya, sin embargo, que se trata de un único caso y que las zonas identificadas no son exclusivas del código: la comprensión de código parece apoyarse en territorios cercanos a las redes del lenguaje, o parcialmente compartidos con ellas, que además exigen un esfuerzo adicional de razonamiento y aplicación de reglas.

Antes, un jugador de ajedrez

Este estudio da continuidad a una línea de investigación que explora cómo preservar habilidades cognitivas complejas durante la cirugía cerebral. En octubre de 2024, el mismo equipo publicó un estudio con otro paciente del Hospital de Bellvitge: un jugador aficionado de ajedrez con una puntuación ELO de 1.950, intervenido por un tumor en el lóbulo parietal izquierdo. En aquel caso, el protocolo permitió localizar un punto de la circunvolución supramarginal izquierda clave para la aplicación de las reglas del ajedrez. Tras la intervención, el paciente mantuvo tanto su rendimiento como su puntuación ELO.

El nuevo estudio aporta nuevas evidencias sobre la utilidad de personalizar las pruebas cognitivas. En particular, muestra que esta adaptación puede proporcionar información funcional adicional que influya en las decisiones que se toman durante la cirugía.

El objetivo es avanzar hacia procedimientos neuroquirúrgicos que incorporen las necesidades individuales de cada paciente en la planificación y ejecución de la intervención, especialmente cuando determinadas capacidades cognitivas complejas son fundamentales para su autonomía personal o su actividad profesional. "El reto es avanzar hacia intervenciones que tengan cada vez más en cuenta las necesidades de las personas, sus actividades cotidianas y aquello que es más importante para ellas. Esta línea de investigación representa un paso en esa dirección y abre nuevas posibilidades para seguir avanzando hacia una neurocirugía verdaderamente personalizada", concluyen los investigadores Xim Cerdá-Company y Antoni Rodríguez Fornells.