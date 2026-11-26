El actor es el último invitado a 'Cangrejos Albinos', programa presentado por Ángeles Blanco en los Jameos del Agua de Lanzarote

La charla completa de Paco León en 'Cangrejos Albinos', en vídeo

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Paco León ha compartido una de las conversaciones que más le marcaron durante una etapa clave de su carrera profesional. El actor ha contado una anécdota que mantuvo con Concha Velasco años atrás y que ahora ha querido recordar durante su participación en 'Cangrejos Albinos', el espacio de conversaciones de Mediaset en el que ha sido el encargado de cerrar la segunda temporada.

Durante la charla con la presentadora de 'Informativos Telecinco' Ángeles Blanco, encargada de conducir el programa desde los Jameos del Agua en Lanzarote, el intérprete ha hablado de las dudas que experimentó en un momento decisivo de su trayectoria. Sobre todo después de permanecer durante una década en la popular producción de 'Aída'. Fue entonces cuando la perspectiva de Concha Velasco le ayudó a mirar su situación de otra manera.

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Las dudas de Paco León después de diez años en 'Aída'

Todo ha comenzado cuando, en plena conversación, Blanco le ha preguntado si alguna vez se había planteado abandonar la serie por aburrimiento o cansancio después de tantos años interpretando al mismo personaje.

Su respuesta ha sido clara: "Todo el tiempo. Claro que sí". El actor ha reconocido que "todo el mundo que lleva mucho tiempo en un trabajo" se pregunta si está "estancado".

Sin embargo, también ha recordado que los actores tienen una relación particular con la continuidad laboral ya que habitualmente están acostumbrados a encadenar proyectos cortos. "Somos muy temporeros", ha confesado.

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En su caso, además, existía una comparación que le hacía reflexionar sobre la situación. "Yo lo comparaba y decía: bueno, por otra parte, mi tío Miguel Ángel lleva 40 años en Telefónica", ha contado entre risas, traslandando que esa estabilidad también podía contemplarse como algo positivo.

El encuentro con Concha Velasco que le hizo cambiar de perspectiva

Fue durante esa etapa de incertidumbre cuando tuvo lugar uno de los encuentros que más recuerda. León ha explicado que coincidió con Concha Velasco en el Festival de Málaga y que ambos vivieron una situación que le hizo reflexionar sobre la fragilidad de una carrera artística.

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"Recuerdo que una de las conversaciones que me sirvió mucho fue en el Festival de Málaga, coincidí con Concha Velasco", ha relatado en el espacio de Mediaset.

El director de cine ha señalado que, al llegar al evento, había numerosos seguidores esperando a los protagonistas. Sin embargo, mientras muchas personas se acercaban a él para pedirle atención, fotografías o saludarle, prácticamente nadie reparaba en la veterana intérprete.

"Había un montón de fans y a mí me dio mucha vergüenza que de repente todo el mundo: '¡Paco, Paco!', y a ella nadie le dijo nada", ha rememorado. Una situación que le hizo sentirse incómodo, sobre todo porque tenía delante a una actriz con una trayectoria extraordinaria. Tanto fue así que, cuando ambos llegaron al taxi, decidió compartir con ella lo mal que se había sentido.

La respuesta de la actriz fue, para él, una auténtica lección de experiencia. Según ha contado, ella le explicó que había vivido situaciones de todo tipo a lo largo de su carrera, incluso después de recibir grandes reconocimientos.

Y en ese momento, la intérprete aprovechó el momento para darle un consejo sobre su futuro profesional. Con la perspectiva que le proporcionaban todos los años que llevaba trabajando en el mundo del espectáculo, le pidió que no cometiera el error de abandonar una oportunidad como la que tenía entre manos.

"Desde su carrera, me dijo: 'No vayas a dejar la serie, ¿eh?'", ha desvelado Paco, que entonces no le había contado nada a Velasco sobre su situación profesional y sus dudas. "Y añadió: "Es que los jóvenes de hoy sois quejicas del éxito", ha recordado el intérprete, provocando las risas durante la entrevista.

El consejo de Concha Velasco fue todavía más contundente cuando le explicó lo complicado que resulta encontrar un personaje que reúna todas las condiciones necesarias para convertirse en una oportunidad profesional duradera. Y ese era el caso de León con su personaje en 'Aída', Luisma.

"¿Tú sabes lo difícil que es encontrar un personaje que sepas hacerlo, que te lo paguen bien, que a la gente le guste?", fue la reflexión que, según Paco, le trasladó la actriz. Y remató con una frase que el actor no ha olvidado: "¡Hasta que reviente, Paco, hasta que reviente!".

No obstante, Paco León también ha querido manifestar que, aunque el consejo de Concha le ayudó a valorar lo que tenía, considera que no siempre hay que permanecer en un trabajo por el simple hecho de que funcione o proporcione estabilidad.

"Pero también hay que escuchar, hay gente que cuando estás muy quemado en tu trabajo se tiene que ir", ha sentenciado, defendiendo la importancia de reconocer cuándo ha llegado el momento de cerrar una etapa.