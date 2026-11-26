Marta Egea 26 NOV 2026 - 06:45h.

Acumular mensajes, correos y avisos sin abrir puede aumentar la sensación de tener asuntos pendientes y favorecer una mayor saturación mental

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MadridHay personas que son capaces de convivir tranquilamente con una cantidad abrumadora de correos sin leer, con muchísimas conversaciones de Whatsapp sin abrir y con varias notificaciones repartidas por la pantalla del móvil. Para otras, sin embargo, ver un simple “2” ya es suficiente para sentir que hay algo que deberían estar haciendo.

Las notificaciones tienen precisamente esa característica: son pequeñas, pero representan asuntos que todavía no están cerrados. Un correo puede necesitar una respuesta. Un Whatsapp recuerda que hay una conversación pendiente. Una actualización puede esconder información que no conocemos. Incluso cuando se decide conscientemente no abrirlos, continúan siendo visibles cada vez que se desbloquea el teléfono.

Un número rojo puede ser una pequeña tarea pendiente

Las aplicaciones usan distintas señales para reclamar nuestra atención, pueden ser sonidos, vibraciones, ventanas emergentes y, en especial esos pequeños números que indican cuántas cosas esperan dentro.

Son un mensaje implícito muy claro: “aquí hay algo pendiente”. Desde la psicología se conoce desde hace décadas el llamado efecto Zeigarnik, que describe nuestra tendencia a mantener más presentes las tareas que todavía no hemos terminado. Una cuestión abierta puede volver una y otra vez a nuestra mente precisamente porque todavía no tiene cierre.

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Eso no significa que cada Whatsapp sea una conversación inacabada. Pero sí que permite entender por qué determinadas notificaciones resultan difíciles de ignorar, sobre todo cuando sabemos que pueden requerir una respuesta. Acumular asuntos abiertos puede ocupar parte de nuestra atención simplemente porque necesitamos recordar que siguen pendientes. El teléfono es especialmente eficaz recordándolo.

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Lo agotador no es responder siempre, sino estar disponible

Antes, una conversación tenía momentos muy claros de inicio y final. Ahora podemos recibir un mensaje mientras se desayuna, un correo mientras se trabaja y otro Whatsapp mientras descansamos. La sensación puede ser la de estar permanentemente localizables.

Además, la notificación no nos informa únicamente de que existe un mensaje. Muchas veces abre inmediatamente otra serie de preguntas: quién habrá escrito, qué querrá, será urgente o no, cuánto se tardará en responder o si se debería hacer ya. Aunque no se abra la aplicación, una parte de la atención ya se ha desplazado a ella.

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Un aviso aislado puede que no cambie el día. El problema llega cuando la secuencia se repite una y otra vez. Se está redactando un documento y se recibe un correo. Volvemos al trabajo y llega un Whatsapp. Se entra para leerlo y se descubren cuatro conversaciones más. Cuando se vuelve de nuevo al trabajo, se descubre una alerta del calendario.

El resultado es una jornada compuesta por pequeños cambios de atención. Eso ayuda a entender por qué a veces se termina tan cansado y con la sensación de no haber hecho algo especialmente complicado. No siempre es por el trabajo en sí, sino por los cambios que han ido surgiendo.

Tener notificaciones pendientes puede generar ruido visual

Cuando se abre el teléfono para mirar, por ejemplo, el tiempo y se ven cinco avisos. Se entra al ordenador y se descubren 23 correos sin leer. Se abre el Whatsapp y aparecen marcadas varias conversaciones pendientes. Toda esa información puede funcionar como una especie de desorden digital.

No es necesariamente un problema objetivo: algunos mensajes pueden ser publicidad, grupos que no requieren respuesta o simples avisos automáticos. Sin embargo, visualmente están todos al mismo nivel hasta que se decide qué hacer con ellos. Por eso, muchas veces lo que genera sensación de carga no es tanto la dificultad de las tareas sino su cantidad aparente.

La solución tampoco es responder a todo

Esta es la trampa. Si las notificaciones pendientes son incómodas, puede parecer lógico eliminarlas de inmediato. Pero eso puede hacer que se interrumpa cualquier otra tarea para mantener los contadores a cero. Entonces sería el móvil el que vuelve a dirigir el ritmo del día.

No se necesita responder cada mensaje en cuanto aparece. De hecho, una estrategia más útil puede ser decidir qué conversaciones merecen interrupción inmediata y cuáles pueden esperar. Incluso se recomienda reducir estas distracciones silenciando el teléfono o usando ajustes que puedan bloquear ciertas notificaciones durante periodos de concentración. El objetivo no es desaparecer, sino recuperar un control sobre cuándo se atiende cada cosa.

El objetivo no es conseguir ese ansiado “cero notificaciones”

Buscar obsesivamente una bandeja de entrada vacía puede ser otra tarea más. Hay personas que consiguen convivir con estas notificaciones porque saben distinguir con facilidad cuáles son importantes y cuáles no. Por eso no hay un número correcto de notificaciones sin abrir. La pregunta sería si ver todos esos avisos hace sentir que se tienen constantemente cosas por resolver, si la respuesta es sí, quizás sí que merezca la pena reducirlos.

Desactivar los números sobre los iconos, silenciar grupos, quitar alertas innecesarias y reservar momentos concretos para responder puede hacer que el teléfono deje de parecer una lista de tareas permanente. Las notificaciones fueron diseñadas para que no se nos olvide nada, pero el problema es cuando no nos permiten olvidarlas nunca.