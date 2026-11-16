Marta Egea 16 NOV 2026 - 06:15h.

Convertir el dormitorio en un espacio repleto de ropa, objetos pendientes o cajas puede hacer más difícil encontrar esa sensación de calma para desconectar al final del día

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MadridUna silla cubierta de ropa, varias cajas esperando a ser guardadas, bolsas detrás de la puerta, papeles sobre la cómoda y objetos que no tienen un lugar. Poco a poco el dormitorio puede terminar siendo el lugar donde acaba todo aquello que no se sabe dónde colocar.

El problema no es tener una habitación perfectamente ordenada ni tampoco aspirar a que parezca sacada de una revista de decoración. Un dormitorio puede estar vivido, tener libros, fotografías, ropa o recuerdos y seguir siendo un espacio agradable.

La diferencia llega cuando el lugar en el que se debe descansar empieza a sentirse también como almacén, vestidor, despacho y lista de tareas pendientes. Un dormitorio debe ser un espacio cómodo, tranquilo, oscuro y fresco, precisamente porque el entorno ayuda a crear las condiciones adecuadas para desconectar. Cuando la habitación está abarrotada, conseguir esa sensación de calma es más difícil.

El desorden no tiene que ser enorme para ser agotador

No hace falta que apenas se pueda caminar entre cajas. A veces es suficiente con entrar a la habitación y encontrarse constantemente con cosas que recuerdan acciones pendientes: prendas que hay que guardar, una caja que lleva meses esperando a ser vaciada o una montaña de papeles que hay que revisar. Visualmente, todo sigue ahí aunque no queramos ignorar, y eso puede cambiar la sensación que transmite el dormitorio.

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Un exceso de objetos visibles puede generar sensación de estrés y reforzar la impresión de que existen demasiados “cabos sueltos” pendientes de resolver. Por eso, reducir el desorden es una de las recomendaciones para poder crear una habitación más relajante.

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El dormitorio debería ayudar a bajar el ritmo

Durante el día estamos rodeados de estímulos. Pantallas, trabajo, conversaciones, tráfico, notificaciones y tareas domésticas compiten todo el rato por nuestra atención. Cuando llega la noche, el dormitorio puede funcionar como una pequeña transición hacia algo distinto. Por eso, las recomendaciones básicas de higiene de sueño insisten tanto en reducir estímulos.

Se suele aconsejar mantener el dormitorio tranquilo, fresco y oscuro y reservar el periodo anterior a acostarse para actividades calmadas. El espacio donde se duerme debe resultar relajante y estar libre, en la medida de lo posible, de elementos que distraigan.

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De la misma forma, se recomienda mantener limpia la habitación y lavar periódicamente la ropa de cama para reducir el polvo, ácaros y otros alérgenos. Pero cuantos más objetos hay sobre muebles, suelo y estantería, más complejo es quitar el polvo y limpiar con frecuencia. Por eso, mantener una habitación despejada, también ayuda a mantenerla.

La ropa acumulada tiene un efecto muy concreto

Pocas cosas convierten el dormitorio en un espacio visualmente ocupado tan rápido como la ropa. Una prenda sobre una silla se convierte, de repente, en cinco. Después aparece otra pila que está demasiado limpia para ir al cesto pero no lo suficiente como para volver al armario. Finalmente, la silla prácticamente desaparece envuelta en prendas.

El problema no es solo estético. Cada montón contiene pequeñas decisiones: qué hay que lavar, qué puede volver a usarse, qué debería doblarse, qué necesita plancha o qué se quiere desechar. Por eso quitar del dormitorio aquello que lleva semanas esperando una decisión puede proporcionar una sensación de orden mucho mayor que reorganizar con cuidado todos los objetos decorativos.

Un dormitorio convertido en despacho tampoco ayuda a marcar el final del día

El teletrabajo ha hecho que muchas habitaciones tengan que cumplir con distintas funciones. Cuando no existe una habitación disponible, colocar un escritorio en el dormitorio puede ser inevitable. El problema aparece cuando, al meterse en la cama, todavía se tienen delante el ordenador, documentos de trabajo, cargadores y notas de lo que hay que hacer al día siguiente.

Se suele recomendar separar, siempre que sea posible, el espacio destinado al descanso de las actividades que mantienen la mente activa. Idealmente, se aconseja usar el espacio de sueño principalmente para dormir, precisamente para reforzar su asociación con la relajación.

Ordenar antes de dormir

La solución no pasa por dedicar media hora cada noche en dejar la habitación perfecta. Esto podría conseguir exactamente el efecto contrario: transformar la hora de acostarse en otro momento dedicado a realizar tareas. Pero, se puede hacer más fácil.

Con cinco minutos es suficiente para guardar la ropa más visible, retirar vasos o papeles, despejar la mesilla y devolver al armario aquello que ha terminado sobre la cama, evitando que el desorden se acumule hasta el punto de que recoger la habitación parezca un proyecto de fin de semana.