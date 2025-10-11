La DANA Alice ha dejado calles inundadas y desalojos, pero también angustiosos rescates y carreteras cortadas

Alerta por la DANA Alice en España, en directo | Cortes de luz y retrasos en vuelos en Baleares e interrupciones en los trenes de Valencia

La noche del viernes al sábado ha sido muy complicada y pasada por agua en varias localidades de Murcia. La DANA Alice ha dejado calles inundadas y desalojos, pero también angustiosos rescates y carreteras cortadas.

La Guardia Civil ha rescatado a lo largo de la noche a varias personas atrapadas en sus coches. Cuando vieron subir el nivel del agua, muchos detuvieron la marcha, pero otros intentaron seguir a pesar de que las carreteras estaban inundadas.

En total, se han registrado 300 incidencias y más de 70 rescatados en San Javier, Murcia. Allí, la tromba de agua dejó calles convertidas en ríos y sótanos y centro comerciales como anegados. En solo 24 horas, el municipio registró un total de 177 litros por metro cuadrado.

Van a solicitar la declaración de zona catastrófica

El Ayuntamiento va a solicitar la declaración de zona catastrófica por los cuantiosos daños que ha dejado en playas, carreteras y mobiliario.

Además de San Javier, la DANA ha golpeado Los Alcázares. Este municipio ha amanecido lleno de agua y barro. Aún hay alcantarillas atascadas y calles cortadas, pero lo peor lo vivieron de noche, cuando los vecinos vieron como la crecida de las tres rambas que atraviesan el pueblo amenazaba sus casas.

La alerta sonó dos veces en sus teléfonos y el peligro de desbordamiento tuvo en vilo a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). No obstante, antes de que estos llegasen, la alerta ha quedado desactivada.

Las autoridades han celebrado que no haya daños personales y que hayan sabido anticiparse a la emergencia, porque los alcaldes pidieron a los vecinos que permanecieran en sus casas.