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La borrasca 'Therese' vuelve a afectar especialmente a las islas Canarias este domingo, a las que amenaza con la posibilidad de tormenta y granizo y que se encuentran en aviso amarillo, mientras que el resto de España tendrá sobre todo cielos despejados, aunque también temperaturas mínimas en descenso, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Todo el archipiélago canario estará en aviso por lluvias que podrán llegar a entre 15 y 40 litros por metro cuadrado y que afectarán principalmente a cumbres y medianías del sur y oeste, así como por rachas máximas de viento de entre 51 y 80 km/h.

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Las lluvias que se esperan en el archipiélago canario

Además, la borrasca mantendrá un ambiente de inestabilidad en el archipiélago, que puede alcanzar el sur de la Península, con cielos nubosos o cubiertos y lluvias.

Estas se prevén abundantes, con intensidades fuertes e incluso localmente muy fuertes, especialmente en zonas altas y en las vertientes oeste y sur, en las islas de mayor relieve, y la Aemet no descarta la posibilidad de que vayan acompañadas de tormenta y granizo.

Por el contrario, en la mitad sur de la Península, las lluvias en general serán débiles y ocasionales y tenderán a abrirse claros a lo largo del día, aunque en el extremo sur podría llegar algún chubasco más intenso, con tormenta en el litoral.

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La previsión en el resto de la Península

En el resto de la península y en Baleares, la Aemet prevé cielos con pocas nubes en el extremo norte y posibles lluvias débiles o moderadas en el nordeste de Cataluña al terminar el domingo, mientras que considera probables bancos de niebla por la mañana en zonas bajas del suroeste de la meseta norte y el este de la meseta sur.

En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el extremo norte peninsular pero predominarán los aumentos en el centro-este, al tiempo que la península y Baleares afrontarán mínimas en descenso. La agencia de meteorología también considera probables las heladas, pero serán débiles en general en zonas altas de los Pirineos y la península.

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En el desglose por provincias, las temperaturas máximas se registrarán en Sevilla, Pontevedra, Ourense y Las Palmas de Gran Canaria (con 23ºC), y Santa Cruz de Tenerife y Badajoz (22ºC), mientras que las mínimas se localizarán en Soria (-1ºC), Teruel y Cuenca (ambas con 1ºC).

Finalmente, en relación con el viento, destacan las probables rachas muy fuertes al final del día en los prelitorales de Tarragona, posibles intervalos fuertes en los litorales atlánticos gallegos y, en Canarias, viento del suroeste con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes, con tendencia a amainar.