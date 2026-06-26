Durante este viernes 26 de junio, las temperaturas bajarán y este descenso se notará en la mayor parte del territorio

El fin de semana podría comenzar con chaparrones en el tercio norte y tormentas en zonas de montaña

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Durante estos días se seguirá disfrutando de un ligero descenso de las temperaturas, un clima que se aleja de la ola de calor con la que comenzó el verano. El fin de semana, el calor y las tormentas serán muy protagonistas, originándose algunas lluvias en distintos puntos del país.

Desde la información meteorológica que proporcionan desde Meteored, hoy el "día será estable con descenso generalizado de las temperaturas, aunque seguirá haciendo calor. En el noroeste se esperan nubes y algunas lluvias. También podría llover en el norte de las Islas Canarias".

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Intervalos de nubosidad y calima

A lo largo de la jornada de este viernes 26 de abril, las temperaturas bajarán y este descenso se notará en la mayor parte del territorio. Sí que es cierto que todavía los valores siguen un poco altos en el nordeste peninsular y en el Cantábrico más oriental. La actividad atmosférica se ve concentrada en el Tercio Norte, en forma de chaparrones tormentosos que se van a ir activando hoy a lo largo de todo el día.

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En el resto de la península se verán intervalos de nubosidad con calima, incluso no vamos a descartar algunos chubascos de barro, también nubosidad abundante en Baleares y en el archipiélago canario. Es más, en Canarias podremos ver lloviznas débiles en aquellas islas más occidentales. En cuanto a las temperaturas, ya nos quedamos en valores mucho más habituales para esta época del año, en torno a los 30º de forma generalizada.

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El calor se notará más en zonas de Zaragoza, con 39º, en Pamplona con 37º o en Bilbao con 35º. Sin embargo, fíjense en esos refrescantes 26º de Santander o 28º de Melilla. También en Canarias las temperaturas van a oscilar entre los 24º y los 28º.

Tiempo para el fin de semana

El fin de semana podría comenzar con chaparrones en el tercio norte y tormentas en zonas de montaña del norte peninsular. A partir de la tarde del sábado subirán poco a poco las temperaturas por el sur y por el centro. De hecho, el domingo va a ser una jornada de calor intenso, especialmente en la mitad surpeninsular.

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El sábado se vivirán temperaturas muy altas, por encima de 34-36 grados, en gran parte del sur y sureste, en el nordeste y Baleares, pudiendo alcanzarse los 37-38 grados de forma puntual. Tormentas puntuales en zonas del norte y este que pueden ser puntualmente fuertes.

Durante el domingo, el día se espera una situación de estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares, salvo el extremo norte donde, bajo un flujo de norte, se espera abundante nubosidad y precipitaciones, en general débiles.