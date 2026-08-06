Las tormentas serán especialmente notables en el norte de Valencia, Castellón, Teruel y Zaragoza

En Canarias, Baleares e interior peninsular, continúa el calor con temperaturas que alcanzarán los 39 grados en puntos de Andalucía

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La presencia de una masa de aire frío dejará una jornada marcada por tormentas en el nordeste peninsular que podrán venir acompañadas no solo de lluvias torrenciales, sino también de granizo y fuertes rachas de viento, tal y como explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el resto de la península, continúan las altas temperaturas con termómetros que podrán superarán los 35 grados en el sudoeste, Canarias y Baleares.

Lluvias, tormentas y granizo en el nordeste peninsular

Por lluvias y tormentas están en aviso naranja (peligro importante) Aragón y Cataluña. Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana se encuentran bajo aviso amarillo (peligro bajo) también por tormentas. Por su parte, Galicia registra aviso amarillo por nieblas.

Las tormentas podrán venir acompañadas de granizo y serán especialmente notables en el norte de Valencia, Castellón, Teruel y Zaragoza. También podrán crecer en zonas del Pirineo, Cataluña y el norte del archipiélago balear, aunque en este caso de forma menos intensa.

En Canarias, Baleares e interior peninsular, continúa el calor

Por temperaturas máximas, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Cataluña están en aviso amarillo. Se alcanzarán los 39 grados en la campiña cordobesa y en los municipios de Morena y Condado en Jaén. También en el Valle del Guadalquivir y en la campiña sevillana.

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En algunas zonas de Toledo, Badajoz, Huelva y Jaén los termómetros marcarán los 38 grados, mientras que en territorio catalán, el aviso afecta a la zona de Ampurdán, en Girona, donde se podrán alcanzar temperaturas máximas de hasta 34 grados.

Las noches tropicales no dan tregua, informa la Aemet, sin bajar de los 20 grados en zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 grados en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias.

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La Aemet, además, vuelve a alertar sobre los peligros de incendio, muy altos en zonas del norte y este peninsular y en Canarias. También recuerda que el riesgo se multiplicará durante el eclipse de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, llegando a alcanzar niveles muy altos o extremos en amplias zonas.