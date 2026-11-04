Celia Molina 04 NOV 2026 - 10:47h.

'¡Hola!' ha informado del empeoramiento del padre de Shakira, de 95 años, con quien la cantante mantiene una estrecha relación

Así son los nueve hermanos más desconocidos de Shakira

Compartir







La revista '¡Hola!' ha informando sobre el "delicado" estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira, de 95 años de edad. El medio español se ha basado en la actualización que la cadena Telemundo ha hecho sobre la salud de William, quien, según sus datos, estaría ingresado en una clínica de Barranquilla, ciudad natal de la cantante, donde permanecería bajo supervisión médica.

Telemundo ha informado también de que Shakira, que se encuentra inmersa en su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', habría viajado ya hasta Barranquilla para estar al lado de su padre, lo que confirmaría la preocupación de la familia. Su llegada a la ciudad se habría producido en las últimas horas, si bien ni ella ni ningún otro miembro de su entorno más cercano se ha pronunciado sobre la salud actual de William.

PUEDE INTERESARTE El entorno de Piqué habla tras su nueva batalla judicial con Shakira: su versión y los detalles del pacto que la cantante quiere modificar

Tampoco se sabe si este viaje está dentro de las visitas rutinarias que la colombiana hace regularmente a sus padres, antes de comenzar la etapa árabe de su gira mundial.

Shakira habría viajado ya a Barranquilla

Por su parte, la emisora colombiana La FM asegura que el padre de Shakira no estaría hospitalizado, sino que permanecería en su domicilio, acompañado por sus familiares más cercanos. "Este es un tema íntimo y de la familia. No está hospitalizado, él está en casa con su familia. William está en su casa con sus tratamientos normales, a propósito de su situación de salud", señalaron.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No es la primera vez que Mebarak se enfrenta a la enfermedad pues, en 2023, ingresó en la UCI a raíz de una neumonía grave y fue dado de alta tras varios días de vigilancia estricta. Ese mismo año, también sufrió una hidrocefalia (un exceso de líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades del cerebro) por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, según recuerda el medio Infobae.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La delicada salud de Mebarak en los últimos años

Hace unos meses, en mayo de 2026, el empresario sufrió un episodio isquémico (una disminución del flujo sanguíneo al cerebro) que obligó a su traslado de urgencia a la Clínica Iberoamérica, en el norte de Barranquilla. Tras permanecer 24 horas en cuidados intensivos, su condición se estabilizó y los médicos autorizaron su recuperación en el hogar, junto a su esposa y madre de la cantente, Nidia Ripoll.

Infobae Colombia ha confirmado que Shakira se encuentra ahora mismo en la residencia de sus padres y que su estancia en su país de origen podría modificar la agenda de su gira LMYNL. Tras su exitosa residencia europea en el Macondo Park de Madrid, donde ofreció una batería de apoteósicos conciertos hasta el pasado 12 de octubre, la artista debería actuar el próximo 18 de noviembre en Doha, Catar.

Quienes conocen a Shakira saben la estrecha y cariñosa relación que mantiene con su padre, con quien aprendió a cantar cuando era pequeña mientras él conducía. De él también aprendió otras disciplinas, como su pasión por la escritura. Ahora, sus fans se mantienen a la espera de saber si la delicada salud de su padre, ligada a su edad, obligará a la artista a cancelar o retrasar sus compromisos profesionales.