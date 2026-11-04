“El dinero no dará consuelo, pero el gesto de donar hará que la familia sienta de verdad el apoyo de todo el mundo del fútbol”, señala el futbolista

El mundo del fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: de los minutos de silencio de la Champions a los homenajes previstos

Compartir







Fran Sol, delantero del Hércules Club de Fútbol, de 34 años, ha recurrido a las redes sociales para, a través de un emotivo llamamiento, lanzar una campaña de recaudación de fondos para la familia de Jesús de Miguel, jugador del Club Deportivo Tenerife fallecido trágicamente tras el brutal golpe que sufrió durante su partido frente al FC Andorra.

Durante ese encuentro, y cuando apenas restaban dos minutos para el final del partido, el futbolista de 30 años chocó con el guardameta andorrano, Jesús Owono, en un balón dividido. Desplomándose tras el impacto y entrando en parada cardiorrespiratoria, los jugadores se percataron inmediatamente de la gravedad de la situación, clamando por los servicios médicos de asistencia, que tras conseguir revertirla, le trasladaron a la UCI del Hospital Nuestra Señora de Candelaria. Allí, ayer, martes 3 de noviembre, se confirmaba la peor noticia: tras otra parada cardiorrespiratoria, el jugador del conjunto tinerfeño fallecía dejando a todo el mundo del fútbol en shock, sumido en el luto.

PUEDE INTERESARTE La Policía cuestiona los protocolos sanitarios establecidos tras el choque que provocó la muerte del futbolista Jesús de Miguel

La iniciativa solidaria de Fran Sol para recaudar fondos para la familia de Jesús de Miguel

Entre múltiples reacciones de conmoción y pesar, con actos y gestos de recuerdo al madrileño de 30 años, una de las últimas manifestaciones en apoyo a la familia ha sido la protagonizada por Fran Sol, quien aunque no coincidió con Jesús de Miguel, se ha sentido especialmente identificado con su compañero de profesión, buscando la forma de contribuir de algún otro modo en apoyo a sus seres queridos más allá de compartir un mensaje de duelo en las redes sociales.

Con ese propósito, el jugador herculano, también delantero y madrileño, con pasado en el Club Deportivo Tenerife y con una hija pequeña, como Jesús de Miguel, ha lanzado una iniciativa solidaria para recaudar fondos a través de la plataforma GoFundMe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Hola, soy Fran Sol. Yo y mi familia queríamos ayudar de verdad y no solo reposteando su foto en Instagram. Nos sentimos muy identificados con él y su familia, así que este es un fondo para ayudarles (crowdunfing). El dinero no dará consuelo, pero el gesto de donar hará que la familia sienta de verdad el apoyo de todo el mundo del fútbol”, ha señalado el futbolista en un mensaje en la red social, donde añade: “Creemos que se puede ayudar con algo tangible, aunque sea un 0,00000000000001%”.

“Todo irá destinado a su hija, su mujer y sus padres”, ha señalado, aclarando en un segundo mensaje: “Todo el dinero irá a mi cuenta de Revolut y cuando se haya terminado me pondré en contacto con su familia, porque ahora entiendo que es pronto. En ese momento les haré la transferencia de todo lo recaudado”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, junto a todos los mensajes y la propia campaña, ha compartido un vídeo en el que aparece junto a su hija, precisando: “Hola, nadie me ha hackeado la cuenta, para todos lo que me estáis preguntando. Soy yo. Quiero ayudar de manera genuina. Me he metido a Instagram como todos vosotros hoy y habéis visto a todo el mundo posteando la foto de Jesús, y me he preguntado de qué manera podía ayudar”. Ha sido así como, según explica, pensó en crear la campaña en Gofundme: “Como en otros países es algo habitual, me gustaría poder hacerlo y poder traerlo aquí para que la gente ayudase con lo que pudiese y así hacerlo de manera un poco más tangible”, ha señalado.

Con una meta fijada en 5.000 euros, en 14 horas se han alcanzado más de 3.100, el 63% del objetivo.