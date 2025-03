Interpelado por si cree que Mazón intenta hacer un lavado de imagen al reunirse con ellos, Amills ha pedido centrarse en los hechos y no en percepciones y ha puesto en valor que se haya llevado a cabo la reunión para poder "decir las cosas a la cara" y expresar el sentimiento de las familias, ya que ha lamentado que no han mantenido encuentros con otras administraciones.

"Si nosotros queremos exponer y expresar a alguien lo que pensamos, tenemos que verlo y tenemos que sentarnos para expresar lo que pensamos, lo que creemos y lo que queremos decir. Si decidimos no venir a esta reunión, significa que no queremos ni buscar la verdad, ni decir libremente aquello que pensamos. Si a alguien no le gusta, lo lamento mucho. Yo he hecho lo que es mi obligación y transmitiendo lo que los familiares quieren que se transmita", ha aseverado.