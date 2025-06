Los estudiantes afectados por la DANA se enfrentan a la PAU más dura

Carlos Plá 03 JUN 2025 - 16:11h.

Su instituto quedó arrasado, perdieron la casa, coches e incluso la vida de familiares, amigos o vecinos, aún así se han presentado a la convocatoria de junio

La DANA de Valencia o el "clasismo" de la universidad privada, entre los temas del primer examen de la PAU

ValenciaLos estudiantes del IES Dalmau de Catarroja (Valencia) aprovechan los últimos minutos para repasar antes de enfrentarse al primer examen de la PAU 2025, Castellano Lengua y Literatura.

Llegan a esta prueba vital para su futuro académico y profesional después de pasar un año muy duro. El pasado 29 de octubre su instituto quedó arrasado por las inundaciones. Muchos perdieron su casa, coches y lo que es peor, la vida de familiares, amigos o vecinos. "Nerviosos, pero tirando. Es lo único que podemos hacer, porque no nos han dado otra solución", explica Empar.

La única alternativa para estos estudiantes era presentarse a una convocatoria extraordinaria que la Conselleria de Educación ha habilitado para afectados por la DANA en julio. "Un mes más es muy poco porque hemos perdido meses de clase y yo no quería alargar más el proceso", afirma Empar. Como ella, su compañera Isabella también ha decidido presentarse. "Yo lo he dado todo porque estoy harta. He preferido acabar ya y que sea lo que tenga que ser".

Estos jóvenes tienen claro que se van a enfrentar a la PAU en desigualdad con los alumnos que no han sufrido la DANA. "Estamos muy en desventaja, con menos tiempo de estudio y de clases. En dos semanas hemos estado dando lo que no habíamos podido ver durante la DANA y lo nuevo. Psicológicamente estamos muy afectados", asegura Ana.

"Yo ya no puedo más, estoy al límite. Estamos agobiadísimos, con ganas de que se acabe", afirma Nicola, alumno también de Catarroja.

Otros estudiantes del IES Dalmau ni siquiera se han presentado a esta convocatoria y tampoco van a hacerlo en la convocatoria extraordinaria de julio.

Convotaria de la DANA

En otros centros, como el IES Andreu Alfaro de Paiporta, la mayoría de los estudiantes, casi 70, han optado por presentarse a la prueba que se ha habilitado a mediados de julio para afectados por la DANA. "Solo han venido en junio 7 estudiantes. El año ha sido una pesadilla, el instituto se limpió pero durante un mes fue un centro logístico para repartir ayuda. Lo más difícil ha sido levantar su ánimo porque no tenían esperanza por nada", cuenta Víctor Pérez, profesor de Matemáticas del instituto de Paiporta.

María ha sido una de las pocas que se ha presentado en esta convocatoria. "Fue difícil. Volvimos a clase y todavía estábamos limpiando de barro nuestras casas y las calles. Alargar el proceso creo que iba a ser peor . Gracias a los padres y los profesores hemos llegado hasta aquí", asegura María.