El artefacto explosivo hallado se encontraba alojado entre los dientes de la cabeza de corte de la draga que trabaja en el puerto

Los bomberos trabajan sin descanso para apagar el fuego que sigue activo en Buñol y ha obligado a desalojar varias casas

ValenciaDurante la mañana del pasado miércoles 09 de septiembre, la empresa Jan de Nul notificó el hallazgo de un posible artefacto explosivo durante sus trabajos de la draga “IBL Battuta” en el Puerto de Valencia, notificándolo al Centro de Operaciones de Vigilancia y Acción Marítima (COVAM), quien a su vez activó al Equipo de Desactivado de Explosivos (EDE) de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas.

Tras revisar las imágenes, los artificieros determinaron que podría tratarse de una bomba de aviación “Legionaria”, similar a una anterior encontrada por esa misma draga, pero de mayor calibre, donde se podría apreciar que la cola y parte de la espoleta de la bomba estaban cizalladas por los dientes de la maquinaria.

El artefacto explosivo hallado se encontraba alojado entre los dientes de la cabeza de corte de la draga, fuera del agua. El explosivo, TNT, es conocido por su alta estabilidad y baja sensibilidad a golpes o manipulaciones mecánicas, lo que reduce significativamente el riesgo de detonación accidental bajo condiciones normales de manejo.

Este tipo de municiones están diseñadas para detonar únicamente cuando la espoleta activa el tren de fuego. A pesar de ello, en los casos en los que la espoleta se encuentra deteriorada y/o inestable, cualquier impacto o vibración sobre esta podría iniciar la detonación, aumentando considerablemente el riesgo durante las labores de manipulación y neutralización.

La Comandancia Naval de Valencia coordina la operación

Como primera medida, se procedió a la limpieza del artefacto para eliminar el barro acumulado y evaluar su estado. Una vez retirada la suciedad, se confirmó que la bomba carecía de espoleta, lo que permitió avanzar con las labores de excarcelación.

El artefacto fue cuidadosamente extraído de su posición original y trasladado a una zona segura de trabajo, donde la carga principal de TNT fue retirada mediante disolución acuosa, dejando el cuerpo de la bomba completamente vacío para su posterior traslado y eliminación.

Esta intervención es la sexta realizada en la draga “IBL Battuta” en las últimas semanas.