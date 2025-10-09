El juez ha adoptado idéntica determinación con el tío del bebé, quien también fue arrestado por el caso

El bebé de nueve días fallecido en Ceuta murió de "forma violenta": tenía un golpe en la cabeza

CeutaLos padres del bebé de nueve días encontrado muerto en su domicilio de Ceuta a última hora de la noche del pasado domingo seguirán en las dependencias judiciales, después de prestar declaración en sede judicial durante varias horas.

Según han informado fuentes policiales y judiciales, el juez ha decretado prolongar la detención tanto de la madre como del padre por su presunta implicación en la muerte de su hijo de nueve días.

Asimismo, el juez ha adoptado idéntica determinación con el tío del bebé -hermano del padre-, quien tambi�én fue arrestado por este caso.

Secreto del sumario

Los progenitores y el tío del bebé habían sido trasladados sobre las 10,00 horas de este miércoles al Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad autónoma, que se ha encargado del caso y que ha decretado el secreto del sumario.

Los agentes realizaron el traslado después de incorporar a la investigación los informes forenses practicados al cadáver del bebé así como la inspección y las pruebas efectuadas en el domicilio donde, supuestamente, tuvo lugar el fallecimiento.

A pesar de ser conducidos a la sede judicial por la mañana, los interrogatorios no se han iniciado hasta las 17,00 horas.

Numerosas personas que reclamaban justicia al grito de "asesinos"

La Policía Nacional ha tenido que desplegar un dispositivo especial a las puertas del Palacio de Justicia debido a la concentración de unas 40 personas que reclamaban justicia al grito de "asesinos".

El suceso se produjo cerca de la medianoche del pasado domingo en el bajo de uno de los portales de la calle Alférez Provisional y fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía Nacional al escuchar fuertes ruidos y golpes en el interior de la vivienda.

A su llegada, los agentes comprobaron que el bebé estaba fallecido y se detuvo a sus progenitores y al hermano del hombre, que también se encontraba en el inmueble.

El matrimonio tiene otro niño, de 4 años.