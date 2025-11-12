La defensa alega que en todos los análisis realizados al menor no se ha podido identificar ningún agente externo que haya podido provocar las lesiones que sufre en los ojos

AlicanteLa madre acusada de provocar una lesión en los ojos de su hijo de 21 meses tirándole un líquido irritante ha declarado en el juzgado que no le echó nada y ha solicitado que le informen sobre el producto que supuestamente ha utilizado para dañar la vista del menor. "En los más de 100 cultivos que le han hecho al niño en las 11 ocasiones que ha acudido al médico y durante los 33 días que ha permanecido ingresado, no se ha encontrado ningún agente externo que haya podido emplear la madre", explica David Mateos, abogado de la acusada.

La mujer fue detenida por agentes de la UDEF tras la denuncia interpuesta por una oftalmóloga y otros dos médicos del Hospital Balmis de Alicante. "El menor y su hermana, que es invidente, han sido tratados durante un año por un oftalmólogo del mismo hospital que nunca advirtió nada extraño. Esto cambió a partir del momento en que pasaron a ser atendidos en verano por otra oftalmóloga, a la que el padre del menor solicitó el historial de su hijo para pedir una segunda opinión sobre sus problemas visuales. Un historial que no solo no entregó al padre, si no que a continución puso la denuncia", señala Mateos.

Antes, el niño había sido ingresado el 13 de agosto en el hospital y no fue hasta el 26 de septiembre cuando se decretó una orden de alejamiento de los padres respecto al menor. "En todo este tiempo no se encontró nada que pudiera inculpar a la madre y aún así se tomó una medida tan restrictiva para los padres que desde entonces no saben nada de su hijo, que en este tiempo ha sufrido una parada cardiorrespiratoria cuando le iban a hacer una intervención quirúrgica de la visión y no les han informado de nada", asegura el abogado.

Estudio genético

La defensa de la madre también alega que la mujer ha solicitado que se le realice un estudio genético para determinar si ha podido transmitir a su hijo y a su hija invidente, que también sufrió problemas similares, alguna enfermedad, unas pruebas que no se han realizado.

Los investigadores y los médicos apuntan, por otro lado, a la hipótesis de que la mujer pudiera sufrir el síndrome de Munchausen, un trastorno mental por el que una persona, generalmente un cuidador, inventa o provoca una enfermedad en otra persona a su cargo, como un niño, para recibir atención y simpatía. "Esto no tiene ningún sentido porque nunca le han realizado un estudio psiquiátrico". Además, la mujer y su marido siguen manteniendo la custodia de su otra hija.

La defensa de la mujer denuncia que no será hasta el próximo 3 de diciembre cuando la madre preste declaración de nuevo ante el juzgado, más de dos meses después de que les retiraran la custodia del menor. "Los padres lo que quieren es que se realice el juicio cuando antes para poder recuperar a su hijo", asegura el letrado.