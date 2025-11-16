La banda Roxette ha regresado a los escenarios y ha brillado en el Roig Arena de Valencia dentro de su nueva gira internacional

El concierto de la banda sueca, sin la icónica Marie Friedriksson, fallecida en 2019 a causa de un cáncer, tuvo lugar en el centro valenciano

ValenciaRoxette ha regresado a los escenarios casi diez años después y ha brillado en el Roig Arena de Valencia dentro de su nueva gira internacional, según ha informado el centro cultural en un comunicado.

El concierto de la banda sueca, sin la icónica Marie Friedriksson, fallecida en 2019 a causa de un cáncer, tuvo lugar anoche en el centro valenciano. El otro 50% de la banda, Per Gessle, decidió retomar el proyecto de Roxette de la mano de la superestrella sueca Lena Philipsson, catapultada a la fama en 2006 por su participación en Eurovisión.

El concierto de Roxette en Valencia

El nuevo dúo devolvió a los escenarios el encanto atemporal de la música de Roxette. Precisamente, la gira 'Roxette In Concert' celebra la historia y la magia del dúo.

En el concierto de Roig Arena, a Gessle y Philipsson les han acompañado los músicos originales de la banda Clarence Öfwermann y Jonas Isacsson, así como Christoffer Lundquist, Magnus Börjeson, Magnus 'Norpan' Eriksson y Dea Norberg.

El concierto de uno de los actos pop "más exitosos de todos los tiempos" ha arrancado en torno a las 21 horas con los seguidores del grupo inmersos en un halo de nostalgia.

El concierto ha recorrido los temas más emblemáticos del grupo. Ha arrancado fuerte, ya que la mítica 'Sleeping In My Car' ha sonado en segundo lugar, y ha continuado con temas atemporales como 'It Must Have Been Love', la archiconocida 'How Do You Do!' -ampliamente popular gracias a su aparición en la película 'Pretty Woman- o 'Joyride'.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ha sido, finalizando el concierto, con el cariñoso recuerdo de Lena Philipsson a Marie Friedriksson justo antes de interpretar 'Listen To Your Heart', con la consiguiente ovación de los asistentes.

'The Look' y 'Queen Of Rain' cerraron un concierto para el recuerdo. El concierto de Roxette ha supuesto un viaje en el tiempo a las décadas de los 80 y los 90, en las que el dúo sueco era de lo más sonado en la radiofórmula y en las que Roxette marcó un antes y un después en la memoria de sus seguidores.