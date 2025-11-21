Gonzalo Barquilla 21 NOV 2025 - 12:35h.

La Sanidad Valenciana investiga la atención prestada en la clínica de Alzira a las dos niñas que fueron hospitalizadas, una fallecida

Muere una niña de seis años y otra de cuatro está en la UCI tras recibir un tratamiento dental en una clínica de Alzira, Valencia

Compartir







La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una investigación oficial para esclarecer las circunstancias que rodean la atención prestada este pasado jueves en una clínica dental de Alzira a las dos niñas que, horas después, ingresaron en el Hospital Universitario de la Ribera.

Una de ellas, de seis años, falleció tras llegar en parada cardiorrespiratoria; la otra, de cuatro, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València.

El Servicio de Inspección de la Conselleria ha activado este viernes un expediente informativo, el primer paso formal para recopilar documentación, analizar actuaciones y determinar si se produjeron incidencias durante la atención prestada en la clínica dental. Esta fase implica la revisión tanto de las historias clínicas como de los protocolos aplicados durante los tratamientos que ambas menores recibieron esa mañana. Además, ha ordenado suspender cautelarmente la actividad en la clínica dental, que quedaría clausurada.

El fallecimiento de la menor de seis años y la hospitalización de la de cuatro

La menor de seis años, vecina de Algemesí, ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera a las 16:52 horas, ya en parada cardiorrespiratoria, según el informe del responsable de la guardia. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon éxitus judicial, lo que motivó la comunicación inmediata a las autoridades judiciales para la apertura de la correspondiente investigación.

Una hora y media antes, a las 15:11 horas, había sido atendida en el mismo servicio la otra niña, de cuatro años, que también había recibido tratamiento esa misma mañana en la clínica dental de Alzira. La menor presentaba fiebre, vómitos y somnolencia, por lo que, tras su estabilización y la valoración del equipo médico, se decidió su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según las fuentes sanitarias, ambas niñas habían sido atendidas en la misma clínica dental privada, hecho que ha motivado la apertura del expediente informativo por parte de la Conselleria para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y analizar cronológicamente tanto la asistencia prestada en el centro dental como la posterior evolución clínica de las menores.