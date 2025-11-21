Investigan la muerte de una niña y la hospitalización de otra tras un tratamiento dental en Alzira: Sanidad clausura la clínica
La Sanidad Valenciana investiga la atención prestada en la clínica de Alzira a las dos niñas que fueron hospitalizadas, una fallecida
Muere una niña de seis años y otra de cuatro está en la UCI tras recibir un tratamiento dental en una clínica de Alzira, Valencia
La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una investigación oficial para esclarecer las circunstancias que rodean la atención prestada este pasado jueves en una clínica dental de Alzira a las dos niñas que, horas después, ingresaron en el Hospital Universitario de la Ribera.
Una de ellas, de seis años, falleció tras llegar en parada cardiorrespiratoria; la otra, de cuatro, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València.
El Servicio de Inspección de la Conselleria ha activado este viernes un expediente informativo, el primer paso formal para recopilar documentación, analizar actuaciones y determinar si se produjeron incidencias durante la atención prestada en la clínica dental. Esta fase implica la revisión tanto de las historias clínicas como de los protocolos aplicados durante los tratamientos que ambas menores recibieron esa mañana. Además, ha ordenado suspender cautelarmente la actividad en la clínica dental, que quedaría clausurada.
El fallecimiento de la menor de seis años y la hospitalización de la de cuatro
La menor de seis años, vecina de Algemesí, ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera a las 16:52 horas, ya en parada cardiorrespiratoria, según el informe del responsable de la guardia. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon éxitus judicial, lo que motivó la comunicación inmediata a las autoridades judiciales para la apertura de la correspondiente investigación.
Una hora y media antes, a las 15:11 horas, había sido atendida en el mismo servicio la otra niña, de cuatro años, que también había recibido tratamiento esa misma mañana en la clínica dental de Alzira. La menor presentaba fiebre, vómitos y somnolencia, por lo que, tras su estabilización y la valoración del equipo médico, se decidió su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada.
Según las fuentes sanitarias, ambas niñas habían sido atendidas en la misma clínica dental privada, hecho que ha motivado la apertura del expediente informativo por parte de la Conselleria para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y analizar cronológicamente tanto la asistencia prestada en el centro dental como la posterior evolución clínica de las menores.