Carlos Plá 11 DIC 2025 - 06:00h.

El sistema de calefacción quedó inutilizado por las inundaciones y 400 días después de la DANA todavía no ha sido reparado

Cristóbal, un joven con parálisis cerebral, sueña con un coche adaptado esta Navidad: "Se siente encerrado en su cuerpo"

Compartir







ValenciaLa llegada del frío ha destapado numerosas deficiencias en algunos colegios afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. En el Centro de Educación Infantil y Primaria Vil.la Romana de Catarroja los alumnos se ven obligados a dar la clase con el abrigo, los gorros y mantas por el frío que sufren en las clases.

El agua y el lodo de la barrancada destrozó el sistema de calefacción, que sigue estropeado. "Son cosas básicas que piensas que van a tener y no las tienen. Así que nos vemos obligadas a salir a reclamarlo y hacer ruido para que nos hagan caso", explica una madre.

El frío intenso de las últimas semanas ha dejado a los alumnos y las clases congeladas. "El día que estábamos a cinco grados en la calle, en el aula también estaban a cinco grados porque si no hay sol las aulas no se calientan", denuncia otra madre.

Calefactores provisionales

Para tratar de combatir el frío, se han colocado un sistema provisional con varios calefactores de aire caliente donde dan clase los más pequeños. "En la zona de infantil se nota algo, pero en el resto del colegio hace mucho frío", afirma una madre.

Desde la Asociación de Madres y Padres del centro han mostrado su indignación por la situación de dejadez a la que se ven sometidos sus hijos . "El colegio no está apto para que puedan dar clase con normalidad".

Junto a los problemas con la calefacción, las lluvias han descubierto las goteras todavía presentes en el edificio, mientras que los patios de recreo también presentan problemas. "El de infantil está lleno de barro y el de los mayores se ha hundido", denuncian desde la asociación.

Graves carencias que siguen sin solución cuando ya han pasado más de 400 días de las inundaciones.