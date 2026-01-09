"Que tu voz remueva las conciencias de todos aquellos que anteponen sus intereses", pide la madre de Vera

Cuatro años de la muerte de dos niñas en un hinchable en Valencia: "Con impotencia porque no avanza el proceso judicial"

Compartir







ValenciaCuatro años han pasado desde que falleciesen dos menores de edad, de 4 y 8 años, en un castillo hinchable de la feria de Mislata, Valencia, y la madre de Vera sigue reclamando justicia para un suceso que todavía no tiene culpables.

A través de las redes sociales la madre de Vera ha publicado un duro mensaje recordando a su pequeña el día en el que falleció hace cuatro años después de pasar varios días en la UCI.

“La tragedia del hinchable en la feria del fue el 4 de enero de 2022, Vera estuvo 5 días en la UCI y fue un 9 de enero cuando su cuerpecito no pudo más. Como cada año, canta mi vida, canta. Que tu voz remueva las conciencias de todos aquellos que anteponen sus intereses a la seguridad de los niños/as. Y a la vez, que sirva de regalo para todas las personas que te han hecho un hueco en su corazón. Nunca dejarás de existir. Te queremos, siempre”, escribe esta madre rota por la ausencia de su hija junto con el vídeo de Vera cantando.

Exigen avances cuatro años después

La familia de Vera exige avances en la investigación judicial y lamenta que la jueza haya rechazado todas las peticiones de investigar a responsables municipales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Con la séptima prórroga de la investigación en marcha", siguen "esperando que el juzgado que instruye el caso, también de Mislata, se decida a citar a todos los responsables".

"Ahora volvemos a estar en manos de la Audiencia [Provincial de Valencia], que después de confirmar hace dos años la responsabilidad del ayuntamiento que dirige Carlos Fernández Bielsa, tiene ahora que pronunciarse sobre si procede citar a esos cargos públicos que se desentendieron de la feria o se cierra la investigación sin más investigados", manifestó la madre de Vera en redes sociales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A su juicio, se debería "completar la lista de imputados, en la que están los feriantes, su ingeniero y su funcionario municipal", con "cualquier alto cargo del ayuntamiento que tuviera algo que ver a la hora de desentenderse de una feria que era de todo menos segura".

Durante la misiva, bajo el título 'Eso que llaman justicia', esta madre explica que siguen denunciando "las irregularidades" que provocaron este accidente. Se pregunta "por qué el Ayuntamiento de Mislata no revisó la seguridad de la feria", "por qué no tenían ni licencia de actividad", "por qué los feriantes no anclaron bien el maldito castillo" o "por qué no cerraron ese día los hinchables ante la previsión de viento".

Gran sentimiento de “impotencia”

"Es difícil comprender lo que sentimos y la impotencia de que no avance un proceso judicial que en cuatro años no ha sido capaz de completar la instrucción", añade, y recalca que no pueden "callar ante la falta de interés del juzgado" por citar a todo aquel que pudiera estar relacionado con el accidente.

Y enfatiza en este punto: "No soportamos la naturalidad con la que algunos de esos responsables siguen con sus vidas, tratando de olvidar lo que, para ellos, no fue más que un triste accidente. Todavía presumen de que su pueblo es la ciudad de la infancia".

Defiende que necesitan "la ayuda de eso que llaman justicia" porque no entienden "la firme oposición a investigar al Ayuntamiento de Mislata en un siniestro en el que todos los informes, tanto los de la Policía Nacional como los de los ingenieros independientes, reparten la responsabilidad entre los feriantes y el ayuntamiento que les permitió montar la feria si ningún tipo de supervisión".

Según expone, primero fue el fiscal quien les "recomendó apuntar en una única dirección, olvidándonos de esa clase política que se exhibe para ponerse medallas y se esconde para evitar responsabilidades". Después, continúa, fue "la jueza titular de Mislata, que ha rechazado una tras otra" las peticiones de su abogado de citar a los concejales y técnicos del Ayuntamiento "que deben explicar su gestión de la feria".

“La mitad de los responsables en sus casas"

Esta madre subraya que tienen "ganas de acabar con este suplicio, pero no sería justo hacerlo con la mitad de los responsables en sus casas", y dice que "hubiera sido fácil aceptar un acuerdo" para olvidarse "de esos seres intocables que fueron incapaces de utilizar los recursos públicos para proteger a la infancia de la que presumen y que tan poco les importa".

Tras poner como ejemplo al 'expresident' Carlos Mazón y "la conciencia de cristal con la que se aferró a la Presidencia del Gobierno valenciano con 230 víctimas en la mochila", sostiene que "el alcalde de Mislata también carga con víctimas en la mochila: dos niñas de 4 y 8 años que perdieron la vida en una feria sin ningún tipo de control ni seguridad que permitió poner en marcha el ayuntamiento que encabeza. En cuatro años, Bielsa ha tenido tiempo más que suficiente para abrir una de esas comisiones de investigación que reclama a otros para ayudar a esclarecer lo sucedido en la peor tragedia registrada en su pueblo. Quizá algún día sepamos por qué no lo ha hecho".

El viento tumbó una atracción infantil hinchable

El accidente tuvo lugar el 4 de enero de 2022 en la feria de Mislata al tumbar el viento una atracción infantil hinchable. El fallecimiento de la menor de 8 años se confirmó al día siguiente del siniestro, mientras la otra niña de 4 años fue ingresada en estado grave y murió días después. En el accidente también resultaron heridos otros siete menores.

En la causa judicial, abierta por dos delitos de homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia, figuran como investigados el propietario y otro responsable del castillo hinchable; el ingeniero técnico que firmó los certificados de la instalación de la atracción ferial y un técnico municipal.