Valencia
Asesinatos

La casa del asesino confeso de Álex aparece llena de pintadas: “asesino” o “fill de puta” han escrito en la fachada del lugar del crimen

Pintadas en casa del asesino confeso de Álex en Sueca
Fachada de la vivienda donde fue asesinado Álex. EFE
ValenciaLa casa donde fue asesinado Álex, de 13 años, en Sueca amaneció llena de pintadas con insultos hacia el asesino confeso del pequeño y pidiendo justicia para un crimen que todavía nadie comprende.

La fachada de la vivienda, ubicada en número 5 de la calle Trinquet Vell de esta localidad valenciana, muestra pintadas como "fill de puta" ('hijo de puta', en valenciano), “asesino” o “justicia para Álex”, y permanece precintada por la Guardia Civil.

Este miércoles tuvo lugar el multitudinario funeral por el menor fallecido, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en el baño de la vivienda, a la que había ido para jugar con el hijo del detenido.

El hombre ha pasado dos noches en prisión después de que el juez de la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca acordase para él este martes la prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El arrestado, de 48 años, está investigado en una causa abierta por un delito de asesinato, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Pidió ser engrilletado y confesó que había matado al menor

El presunto autor de los hechos se presentó la tarde del pasado sábado en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca, nervioso y agitado, con manchas de sangre en la camiseta, pidió ser engrilletado y confesó que había matado al menor, que se encontraba en su vivienda.

En su primera declaración, manifestó a los agentes que, en un momento dado y sin motivo aparente, agredió al menor, amigo de su hijo, según han informado fuentes próximas a la investigación.

El detenido señaló asimismo a los agentes en su primera declaración en el cuartel que había tenido problemas judiciales y con la custodia de su hijo. 

