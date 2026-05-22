Carlos Plá Valencia, 22 MAY 2026 - 14:21h.

Los vestuarios de los agentes ubicados en la última planta del edificio presentan goteras, humedades, oxidación y se producen desprendimientos de partes del techo

Un policía fuera de servicio detiene a un hombre de 74 años que estaba pegado una paliza a su mujer en Denia, Alicante

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El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el estado “lamentable y cada vez más peligroso” de las instalaciones de la Comisaría Local de Benidorm, especialmente de los vestuarios ubicados en la última planta del edificio, afectados desde hace meses por filtraciones continuas de agua procedentes de la cubierta.

Desde la delegación de riesgos laborales señalan que "el deterioro se ha agravado progresivamente desde marzo de 2025 y actualmente existen goteras activas, humedades extendidas, desprendimientos de materiales del techo y signos visibles de oxidación que podrían afectar a elementos estructurales del forjado".

La situación ha sido comunicada reiteradamente a la Administración mediante escritos formales, visitas presenciales y comunicaciones internas realizadas durante 2025 y 2026, sin que hasta el momento se haya ejecutado una reparación efectiva. “Los policías nacionales continúan utilizando diariamente unas instalaciones degradadas, insalubres y potencialmente inseguras mientras las soluciones siguen eternamente pendientes de autorizaciones administrativas”, critican desde la organización sindical.

El sindicato recuerda que esta no es la primera incidencia grave detectada en la Comisaría de Benidorm. Ya en 2022 se localizaron techos deteriorados en distintas zonas del edificio y posteriormente llegó a desprenderse un elemento metálico de gran peso “sin consecuencias personales únicamente por pura casualidad”.

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Riesgo para la seguridad y la salud de los agentes

En la denuncia presentada ante Inspección de Trabajo, JUPOL advierte de posibles riesgos derivados de la caída de materiales, el deterioro estructural y la exposición continuada a humedades y agentes biológicos.

Asimismo, el sindicato detalla otras numerosas deficiencias detectadas durante las visitas realizadas a las dependencias policiales. Entre ellas figuran registros eléctricos sin protección, cableado sin canalizar con riesgo de tropiezos, mobiliario deteriorado, problemas de iluminación, pavimentos dañados y graves carencias en climatización y ventilación, con temperaturas elevadas en distintas dependencias y equipos de aire acondicionado sin el mantenimiento adecuado.

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Ante esta situación, JUPOL exige una actuación urgente de la Inspección de Trabajo, una evaluación técnica inmediata del estado del edificio y la adopción de medidas correctoras y preventivas que garanticen la seguridad y salud laboral de los funcionarios destinados en la comisaría. “No se puede normalizar el abandono de las comisarías”.

La organización sindical lamenta que, una vez más, haya sido necesario acudir a la Inspección de Trabajo para intentar desbloquear problemas que llevan años enquistados en distintas dependencias policiales de la provincia de Alicante.

JUPOL denuncia que situaciones similares continúan produciéndose en otras comisarías como la de Denia, afectada también por humedades y un importante deterioro general de las instalaciones, así como en dependencias de Elche, por las elevadas temperaturas detectadas, u Orihuela, donde siguen pendientes distintas actuaciones relacionadas con prevención de riesgos laborales. “El abandono de las infraestructuras policiales se está convirtiendo en algo estructural. Los agentes no pueden seguir trabajando en edificios deteriorados, inseguros y sin unas condiciones mínimas de salubridad y seguridad”, concluyen desde JUPOL.