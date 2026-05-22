Un terremoto cerca de Gran Canaria ha superado el récord desde hace cinco años, con magnitud de 4.8

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 4.8 en la Escala mbLg, sentido por la población, en aguas situadas al norte de la isla de Gran Canaria.

En concreto, el sismo fue detectado a las 09:50 horas de este 22 de mayo a una profundidad de 30 kilómetros, según datos del organismo estatal recogidos por Europa Press. Por su parte, el IGN señala que el terremoto fue sentido por los ciudadanos en varios puntos de la isla, entre ellas en la capital, Las Palmas de Gran Canaria, y la zona de Almatriche.

El temblor también se hizo notar en las localidades de Becerril, Carrizal, Gáldar, Los Quintanas y Piso Firme, Puerto de Las Nieves, Tenteniguada, Agüimes, El Lomo de Valleseco, Agaete, Casa de la Cal de San Mateo, Ingenio y Temisas.

Posteriormente, a las 10.24 horas de este viernes tuvo lugar otro sismo en la profundidad del lecho marino de magnitud 2.2 en la misma zona del océano al norte de la isla, aunque un poco más próximo a Gran Canaria y no fue sentido por la población.

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Otro terremoto a una profundidad de 10 kilómetros

Después, a las 10.43 horas, el IGN localizó otro movimiento a una profundidad de diez kilómetros y de una magnitud 3.4 ubicado ligeramente más al norte del primer terremoto. En este caso tampoco fue sentido A las 10:44 de ayer jueves se registró un pulso de actividad sismovolcánica que duró hasta las 11:05 horas.

A partir de ese momento y hasta primera hora de hoy viernes se han detectado varios pulsos más. Se han registrado de forma automática 63 eventos sísmicos, de los que se han podido localizar 27. Los eventos están ubicados a entre 7 y 25 kilómetros de profundidad y la magnitud máxima es de 1,4 mbLg.

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Los hipocentros se encuentran situados en la zona oeste de las Cañadas, como en otras ocasiones. Esta actividad es similar a la de meses anteriores aunque de menor energía, señala el IGN. Se trata de eventos de baja frecuencia, a diferencia de los eventos volcano-tectónicos habituales y se clasifican como eventos híbridos.

La actividad de estos pulsos no presenta un patrón repetitivo en forma de familias. Ninguno de estos eventos ha sido sentido por la población de la isla. El IGN hace hincapié en que este tipo de actividad no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo (semanas o meses) en la isla de Tenerife.