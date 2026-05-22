"Han corroborado un poco la declaración en su momento de Julián y la no participación de Manolo", ha dicho el abogado de Julián

La familia de Francisca Cadenas, "destrozada", cree que los dos hermanos planificaron y cometieron el crimen: "Por las lesiones, es muy poco probable que se lo hiciera una persona"

Compartir







BadajozTurno para los familiares de los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en Hornachos. Otros dos hermanos y la cuñada de los detenidos han corroborado este viernes en el juzgado de Villafranca de los Barros, en Badajoz, la versión que dio Julián, el asesino confeso, al exculpar a su hermano mayor, Manuel, de lo ocurrido aquella noche del 9 de mayo de 2017 en que se contextualizan los hechos.

Desde el primer momento, los dos detenidos se han aferrado a la misma coartada para ‘Lolo’, como le conocían en la localidad pacense. Defienden que ese martes del mes de mayo, nueve años atrás, en el momento en que se produjeron los hechos, el mayor de los hermanos se encontraba en un hospital en Mérida visitando a su padre. Así lo aseguraba el propio implicado cuando las Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se les echaba encima y así lo ratificó Julián tras ser detenido, cuando los agentes hallaron en el patio de la vivienda de ambos una especie de arqueta tapada con losas y cemento que escondía los restos óseos de la víctima.

La declaración de los familiares de los hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas

En su comparecencia en el juzgado, hoy los familiares han venido a corroborar esa misma versión, según el abogado defensor de Julián, quien ha calificado de “bastante positivas” para la línea de defensa las declaraciones que han prestado.

Los dos hermanos y la cuñada de los detenidos "han corroborado un poco la declaración en su momento de Julián y la no participación de Manolo", ha dicho, señalando el letrado que salen “bastante satisfechos”.

Quienes han evitado prestar cualquier tipo de declaración ante los medios de comunicación al término de la comparecencia han sido los propios familiares de los investigados, que han abandonado el lugar intentando esquivar a las cámaras de televisión y los periodistas allí congregados, en el juzgado de Villafranca de los Barros, con motivo de la ocasión y la expectación que despierta el terrible caso, para el que todavía hay investigaciones en curso para terminar de esclarecer las incógnitas que todavía siguen abiertas. Entre ellas está la que tendrá que determinar el grado de participación de cada hermano en el crimen y el que apunta a un posible móvil sexual tras el mismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una vecina ha testificado mostrándose convencida de que Manolo participó en el crimen de Hornachos

En esta jornada de recogida de pruebas testificales, más breve que en anteriores ocasiones, también han declarado dos agentes policiales y una vecina de Francisca Cadenas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Esta última, concretamente, ha señalado visiblemente afectada que vio llegar a Manolo la noche de los hechos y se ha mostrado convencida de su participación.

No en vano, y a ese respecto del auto del juez se desprende que que “Manuel llegó más tarde a la casa, pero es evidente que conoce elementos del momento de la muerte y hace afirmaciones sobre las partes íntimas de la víctima", según las grabaciones registradas por la UCO tras colocarles micrófonos en la vivienda y sus vehículos, entre otros puntos clave. De hecho, y a ese respecto, los investigadores han apuntado a una “obsesión” de los hermanos con la víctima.