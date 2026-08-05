Celia Molina Europa Press 05 AGO 2026 - 13:49h.

El famoso guitarrista flamenco Pepe Habichuela ha fallecido a los 82 años de edad, tras padecer una larga enfermedad

Muere el guitarrista flamenco Pepe Habichuela en Madrid a los 82 años de edad

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El mundo de la cultura ha despedido al guitarrista José Antonio Carmona, conocido como Pepe Habichuela (Granada, 1944), que falleció este martes 4 de agosto, a los 82 años, tras dos años alejado de los escenarios por una enfermedad. El artista granadino se ha ido dejando un legado musical inmenso y el cariño de varias generaciones de músicos que encontraron en él un referente absoluto.

Poco después de conocerse la noticia, su hijo, Josemi Carmona, guitarrista de Ketama, ha roto el silencio con unas emotivas declaraciones en las que ha expresado el dolor que atraviesa toda la familia. "Estos momentos son bastante duros. Además, mi padre era una persona bastante querida y nos ha enseñado todo: la música, la vida, el buen humor hasta el final. Era un ser único", ha expresado, visiblemente emocionado.

Josemi no ha sido el único que ha utilizado la nube para mandar al Habichuela un último mensaje. Numerosos personajes del mundo de la cultura, así como el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han expresado su admiración y sus condolencias.

Los mensajes de admiración y condolencias

Una de las primeras artistas en llorar las "manos únicas" del granadino ha sido Lolita Flores, para quien no habrá "otro igual" a Pepe: "Nos separaban unos cuantos años de edad, pero mis noches en Casa Patas, en El Candela, las noches buenas y no tan buenas, estabais a mi lado y yo al vuestro. Al tuyo y al de tu hermano Juan. Sois mi familia , siempre lo habéis sido, tu hermano Carlos es mi cuñado. Te vas y nos dejas tu arte en esas manos únicas de guitarrista, de los mejores, no habrá otro como tú y gran persona. Te echaremos de menos, Pepe, siempre. Tu cariño, tu amistad y mi admiración en mi corazón, feliz viaje amigo", ha dicho.

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Alejandro Sanz también ha lamentado que este miércoles el "flamenco está de luto" y ha despedido a Carmona pidiendo "que repiquen los bordones de toda Granada entera", al tiempo que ha compartido una foto de las últimas actuaciones del guitarrista.

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Rosalía, por su parte, ha publicado una imagen en la que se ve a Pepe Habichuela agachado en cuclillas con su guitarra mientras que el trompetista de jazz Don Cherry le mira sonriendo en la misma postura. "DEP Pepe Habichuela", ha escrito la catalana.

Mientras, el bailaor Jesús Carmona le ha homenajeado con una foto en la que aparecen juntos. "Cuánta historia en su mirada y cuánta verdad en su sonrisa. Descanse en paz maestro de maestros", ha dicho. E, igualmente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, despidió al maestro afirmando que su música "seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quienes somos". Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla, como presidente de Andalucía, también han hecho lo propio.