Juan Arcones 29 MAY 2026 - 07:15h.

'Todo para ti' fue un megaproyecto del artista para unir a las grandes estrellas latinas del momento. Te contamos la historia detrás de esa colaboración que no muchos conocen

Entrevista a Toni Arias, experto en Michael Jackson, sobre la polémica por el nuevo 'biopic'

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Prácticamente cualquier persona en el mundo sabe quién es Michael Jackson, pese a que lleve 17 años muerto. No ha habido otra estrella como él, y hubo un tiempo en el que se convertía en éxito todo lo que tocaba. La muestra está en que ahora, 40 años después, lidera las listas con ‘Billie Jean’, quizá una de las canciones más famosas de la historia. El estreno de su biopic, ‘Michael’, ha arrasado en cines y al terminar este artículo está a punto de superar los 800 millones en taquilla. Y sí, aún sigue teniendo el récord al disco más vendido de la historia, con más de 100 millones de copias, con ‘Thriller’.

Pero las acusaciones por presuntos abusos a menores y delitos sexuales y los titulares sensacionalistas sobre su figura por parte de la prensa minaron mucho su fama y la seguridad en sí mismo y en su arte. A comienzos de los 2000, con el lanzamiento de su último disco de estudio, ‘Invincible’, en el horizonte, Michael Jackson luchaba contra todo y contra todos. Desde la propia prensa hasta contra su sombra, o contra Sony, la discográfica que, según él, solo estaba interesada en comprarle el catálogo de canciones que tenía Michael en su poder (entre ellas, las composiciones de The Beatles).

El artista denunció públicamente en varios actos la nula promoción que estaba haciendo su discográfica de su último álbum, además de insistir en el saboteo continuo de sus ideas (por ejemplo, su primer single no iba a ser ‘You rock my world’, pero Sony insistió en que era más 'radio friendly'). Este disco iba a ser el regreso esperadísimo de la estrella, y uno de los eventos que consiguió hacer fueron dos conciertos especiales en el Madison Square Garden para celebrar sus 30 años en la música. Uno fue el 7 de septiembre, otro el 10 de septiembre… de 2001. Un día antes del fatídico 11-S.

Durante los ataques, Michael Jackson se sintió culpable de haber arrastrado a New York a miles de fans, por lo que dejó a parte de su equipo detrás para que localizara y ayudara a esos fans desperdigados por la ciudad, colocándolos a todos en el mismo hotel. Tras los eventos del ataque terrorista que cambió nuestro mundo, el artista decidió lanzar una canción con la misma energía de ‘We are the world’. Así nació ‘What More Can I Give’, una canción solidaria con decenas de artistas de primer nivel… pero que tuvo que cancelar su lanzamiento debido a disputas con Sony.

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La intrahistoria de la canción 'What More Can I Give'

Michael Jackson había empezado a escribir la canción (con el primer título de ‘Heal L.A.’) basándose en los disturbios raciales que acabaron con la paliza a manos de la policía del taxista afroamericano Rodney King. Más tarde, en una de sus reuniones con Nelson Mandela, decidió darle una nueva vida a la canción, y a finales de los 90, planeó lanzarla para apoyar a las víctimas de la guerra de Kosovo, pero finalmente decidió reutilizarla para recaudar dinero para las víctimas del 11-S. Y además hizo dos versiones de la canción, una en inglés, con artistas de primer nivel como Mariah Carey, Backstreet Boys, Celine Dion o Beyonce. Y, por otro lado, ‘Todo para ti’, con artistas cantando en español, entre los que se incluían Shakira, Thalía, Cristian Castro, Juan Gabriel, Gloria Estefan, Ricky Martin, Laura Pausini, Luis Miguel, y nuestros Julio Iglesias y Alejandro Sanz.

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La reacción de Alejandro Sanz y Julio Iglesias y su relación con Michael

“Cuando me llamaron me sorprendió mucho, pero luego me hizo mucha ilusión. Cuando llegué al estudio, el productor me dijo que llamarían a Michael porque quería saludarme. Yo no quería, no por nada, sino porque me daba mucha vergüenza. No sé suficiente inglés como para bromear, y si no sé bromear, me cuesta mucho mantener una conversación”, comentaba Alejandro Sanz en el vídeo detrás de las cámaras de la grabación del single benéfico. De hecho, en el vídeo se le ve hablando con Michael por teléfono.

Julio Iglesias, que también participó en la grabación, era un viejo conocido de Michael Jackson. No solo le entregó el Grammy por su canción ‘Beat It’, sino que su madre era fan del cantante español, al igual que su hermana LaToya. Así lo confirmó la artista en una entrevista para Telecinco. “Es mi hombre ideal. Soy una admiradora incondicional de Julio Iglesias. Es un cantante increíble, es maravilloso y escucho sus canciones todos los días de mi vida. Siempre ha sido uno de mis hombres preferidos”.

“Para mí fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera y nunca podré agradecerle la oportunidad que me dio”, afirmó también la cantante Laura Pausini en una entrevista para la Agencia EFE.

En la canción, Michael Jackson además se atrevía a cantar en español (algo que ya hizo en su versión del éxito ‘I just can’t stop living you’ en los años 80). Incluso Mariah Carey o Celine Dion también lo hacen. El tema fue lanzado en plataformas digitales pero sus obligaciones contractuales con Sony le impidieron lanzarlo en formato físico, como era su plan inicial. Así que, pese a presentar el single en un concierto benéfico rodeado de estrellas (aunque muy criticado por sus problemas técnicos durante la gala), y reunir a los más importantes de comienzos de los 2000, ‘What more can I give’ y su contrapartida en español, ‘Todo para ti’, siguen siendo unas rarezas muy demandadas por parte de los fans del cantante.

De hecho, actualmente no puede encontrarse en ninguna plataforma de streaming, pero sí en Youtube ambos vídeos, donde se ve la grabación del tema con todos los implicados. Y aunque se puso como meta recaudar 50 millones de dólares, se quedó en apenas 3 millones gracias a las ventas del concierto donde se presentó el single, y dicho dinero fue donado a asociaciones como Salvation Army o la Cruz Roja.