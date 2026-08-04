El alcohol sigue siendo la sustancia más detectada entre los conductores fallecidos en accidentes de tráfico y los nuevos vehículos ya deben estar preparados para instalar este alcoholímetro antiarranque

Las acciones que más vigilará la DGT este verano: multas de hasta 1.000 euros por conducir tras beber alcohol o consumir drogas

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El alcohol es uno de los principales enemigos de la seguridad vial. Según las principales conclusiones de la 'Memoria 2025 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)', el alcohol sigue siendo la sustancia más detectada en los conductores fallecidos en accidentes de tráfico, con un 32,4%. Para reducir esta preocupante cifra, se creó 'alcolock' (o alcoholímetro antiarranque), que desde el 7 de julio de este año, los coches nuevos matriculados en la Unión Europea y España deben incluir de serie la preinstalación o interfaz técnica para adaptar este dispositivo de seguridad.

Los datos del consumo de alcohol al volante en España

El alcohol al volante es mortal. El 49,9 % de los conductores fallecidos en accidente de tráfico en 2025 había consumido al menos una sustancia tóxica (alcohol, drogas o fármacos) y de ese dato, el alcohol sigue siendo la sustancia más detectada (32,4%), seguida por la crecida de los positivos en drogas (14% en cocaína) y psicofármacos. En números, un total de 894 conductores fallecidos en siniestros viales sometidos a autopsia y análisis toxicológico, 446 conducían borrachos o drogados.

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290 conductores fallecidos dieron positivo en alcohol y destacan dos datos: el 20% presenta una tasa de alcohol superior a 1,20 gramos por litro de sangre, el límite penal, y el 11,6% una intoxicación extrema, por encima de los 2 g/l. Recuerda que la única tasa segura al volante es 0,0%.

Las bebidas alcohólicas afectan a la concentración y los reflejos, lo que supone un grave problema en la conducción y puede acabar en un grave accidente de tráfico. Beber alcohol o consumir drogas cuando vas a ponerte al volante está totalmente prohibido. La DGT establece que el límite de alcohol permitido para conductores es de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (o 0,5 gramos/litro de sangre). Para noveles y profesionales, el límite es más bajo, de 0,15 mg/l en aire o 0,3 g/l en sangre, igual que el límite para conductores profesionales (Autobuses, taxis, ambulancias, camiones de más de 3.500 kilos…), pero insistimos, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%.

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En este sentido, la DGT castiga duramente el consumo de alcohol y drogas al volante. Si das positivo en alcohol, hasta 0,50 mg/l, la sanción económica será de 500 euros y 4 puntos. Más de 0,50 mg/l, la multa será de 1.000 euros y 6 puntos, y si reincide, la sanción también será de 1.000 euros y 4 o 6 puntos (depende de la tasa dada). Si has consumido drogas y das positivo, la multa será de 1.000 euros y 6 puntos. Además, puedes estar cometiendo un delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas.

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Así funciona 'alcolock', dispositivo obligatorio desde julio de 2026

Cuando conduces, el alcohol es uno de los mayores peligros. Desde el 7 de julio, los coches nuevos matriculados en la Unión Europea y España deben incluir de serie la preinstalación o interfaz técnica para adaptar 'alcolock', un dispositivo de seguridad conectado al sistema de encendido de un vehículo que impide arrancar el motor si el conductor supera la tasa de alcohol permitida.

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Los coches no llevan el dispositivo activado, pero sí la infraestructura lista para conectarlo. La idea es implantarlo de forma progresiva, primero en conductores profesionales o reincidentes en infracciones por alcohol, aunque su regulación definitiva depende aún de legislación complementaria.

El diseño del 'alcolock' es similar a la de cualquier alcoholímetro digital, con una boquilla para soplar, un sensor que analiza el aliento y un subsistema de control que procesa los resultados. Antes de poner el motor en marcha, el sistema exige una prueba de aire espirado. Si detecta una parte de alcohol superior al límite legal, el coche no arranca, porque el sistema bloquea la parte eléctrica. Además, este alcoholímetro antiarranque, también almacena información sobre las pruebas realizadas, los bloqueos, las fechas y los posibles intentos de manipulación o fraude.

El 'alcolock' también llega acompañado de un conjunto de ADAS (Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción) que marcan el cierre definitivo de un proceso regulatorio que arrancó hace tres años. Desde el 7 de julio de este año, ningún turismo puede matricularse en un país de la Unión Europea sin cumplir la totalidad del Reglamento UE 2019/2144, conocido como General Safety Regulation (Reglamento General de Seguridad). Esta normativa obliga a incorporar diferentes sistemas de seguridad, como la luz de freno adaptativa, el aviso de cinturón, los avisos ante distracción o fatiga, la propia Alcolock, etc.