Iria Sebastià Valencia, 09 AGO 2026 - 16:32h.

Los expertos advierten sobre el creciente perfeccionamiento de estos fraudes, que utilizan la urgencia y el filtrado de datos de reservas para dificultar su detección de los usuarios

El INCIBE y las asociaciones de consumidores alertan de falsos mensajes de WhatsApp que suplantan a hoteles utilizando datos reales de reservas

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La Inteligencia Artifical, ha venido para quedarse y ahora también, para ponerse a disposición de los estafadores. Los ciberdelincuentes empiezan a fijarse más en los usuarios con reservas hoteleras a través de una campaña de suplantación de identidad detectada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). En estas estafas, envían mensajes -principalmente mediante WhatsApp, aunque no se descarta el uso de correo electrónico o llamadas telefónicas- donde se presiona a la víctima a confirmar su estancia bajo el riesgo de perderla.

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El principal factor de riesgo, el engaño, es cada vez más sofisticado. Los estafadores cuentan con datos que circulan por Internet sobre el viaje del usuario, como el nombre del alojamiento, el titular, las fechas de entrada y salida o el número de reserva. Esta información se combina con un enlace que redirige a una web fraudulenta para solicitar datos bancarios o información personal íntima.

Fraudes cada vez más profesionales

Julián Tió, portavoz de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), subraya que este tipo de engaños son "cada vez más profesionales" y han evolucionado significativamente en su elaboración. A diferencia de las ciberestafas tradicionales, caracterizadas por "frases sin coherencia que el consumidor solía detectar" con relativa facilidad, los ciberdelincuentes elaboran ahora "mensajes más creíbles" cuya detección resulta "casi imposible" para el usuario medio.

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"El uso de la urgencia busca presionar al cliente tras realizar una reserva para que pague o confirme de forma apresurada"

Asimismo, señala que la disponibilidad de información detallada responde a una filtración de datos previa, donde existe un estudio para la venta y elaboración de perfiles que posteriormente fluyen por la internet ilegal para ejecutar los fraudes.

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Cómo reaccionar

Para evitar caer en el engaño, Julián Tió aconseja que ante el menor indicio o sensación de que "algo es raro" se debe "romper el hilo" comunicativo, aunque exista el temor a costar dinero o perder el viaje. La recomendación principal ante la duda es no usar jamás los enlaces o números provistos en el mensaje sospechoso, sino realizar la comprobación "de forma directa con el verdadero proveedor", acudiendo a los canales oficiales o contactando directamente con la empresa.

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Por su parte, el INCIBE insiste en que, en caso de recibir una de estas comunicaciones, no se debe hacer clic en los enlaces ni facilitar ningún tipo de dato. El organismo recomienda bloquear al remitente, eliminar la conversación y verificar el estado de la reserva ingresando de forma independiente en la app o web oficial del establecimiento. Si ya se han proporcionado datos financieros, se debe contactar de inmediato con la entidad bancaria, recabar pruebas y formalizar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de poder solicitar orientación especializada a través de la línea 017 de ciberseguridad.