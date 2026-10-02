Concluye el aviso rojo en la Comunitat Valenciana por las lluvias: más de 400.000 alumnos sin clase

Las tormentas han impactado en las últimas doce horas en la Comunidad Valenciana, principalmente en zonas próximas a la costa y sin mucha penetración hacia el interior

El temporal deja a más de 400.000 estudiantes sin clases y la circulación de los trenes de Cercanías y de Media Distancia se ha reanudado de forma progresiva

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El episodio de precipitaciones y tormentas que había motivado avisos de nivel rojo en la Comunitat Valenciana ha concluido a mediodía de este viernes tras dejar acumulados de lluvia de 140 litros por metro cuadrado en el litoral de Castellón y con más de 400.000 alumnos sin clase en la región.

La circulación de los trenes de Cercanías y de Media Distancia se ha reanudado de forma progresiva, pero los de Larga Distancia siguen sin operar por complicaciones en Cataluña.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha pedido a la población que mantenga las medidas preventivas ante la situación meteorológica, que está previsto que mejore a partir del mediodía con un cambio de las alertas en el litoral de Castellón y en la provincia de Valencia.

Se mantiene la alerta naranja en el litoral sur de Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado de rojo a amarillo el aviso en el litoral de Castellón y mantiene el naranja en el litoral sur de Alicante. A última hora de este viernes lo establecerá en el litoral de Valencia y en el litoral norte alicantino.

La alerta ha dejado a 417.599 alumnos sin clase este viernes en la Comunitat Valenciana por el cierre de los centros acordado por los respectivos ayuntamientos, según la Conselleria de Educación.

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En el ámbito del transporte, se ha reanudado la circulación de las líneas de Cercanías C2 València-Xàtiva-Moixent, C1 València-Gandia, C3 València-Buñol-Utiel, y la C-6 (València-Castellón). Según Renfe, también se ha restablecido la circulación de los trenes de Media Distancia que unen València con Alicante y la Región de Murcia. No obstante, la circulación de los trenes de larga distancia con origen y destino València y con conexiones con Cataluña sigue cortada hasta que las condiciones meteorológicas permitan circular con seguridad.

Metrovalencia ha informado de que, ante el cambio a alerta naranja por lluvias en el litoral de la provincia de Valencia, se recupera la normalidad en el servicio de metro y tranvía.

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En un mensaje en sus redes sociales, precisa que las lluvias pueden obligar a introducir modificaciones en los servicios y pide a los usuarios que eviten desplazamientos innecesarios y se mantengan informados en los canales oficiales.

Reabre el puerto de Valencia

El puerto de Valencia ha reabierto al tráfico portuario a primera hora de este viernes tras haber sido cerrado de madrugada por la situación meteorológica. En cuanto a las carreteras, está cortada la CV-223 en Eslida (Valencia) a la altura del kilómetro 11,6 en ambos sentidos por desprendimientos a causa de las lluvias.

En la A-23, la autovía Mudéjar, a la altura de Sagunto (Valencia), en sentido hacia Teruel, hay balsas de agua, por lo que hay que circular con precaución. Además, en la V-31R está cortado por precaución ante el riesgo de inundación el acceso a la Pista de Silla en dirección a València.

Por otra parte, el colapso del colector oeste de l'Albufera por las intensas precipitaciones, ha provocado el desprendimiento de tapas del alcantarillado e inundaciones en la zona comercial de Alfafar.

Las lluvias torrenciales comenzaron durante la tarde del jueves

La Aemet explica que ha habido mucha actividad en el mar, con tormentas que han tocado tierra durante la madrugada en el litoral de Castellón, sobre todo en el norte, mientras que en el litoral sur de Valencia las tormentas fueron por la noche.

Se han producido algunas inundaciones en localidades del litoral norte de Castellón y zonas de la Ribera por las precipitaciones 'in situ', añade Aemet. A primera hora de la mañana solo se ha registrado tormenta en tierra en la comarca de La Ribera, entre Almussafes, Sollana y el Perelló. Llueve también en el litoral del Baix Maestrat con tormentas cercanas en la provincia de Tarragona.

En cuanto a los acumulados de agua en las últimas doce horas, las redes de Aemet y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han registrado 145,8 litros por metro cuadrado en Alcalà de Xivert, 127,8 en Polinyà del Xúquer y 121 en Torreblanca.

La red de Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) informa de registros de 140,6 litros por metro cuadrado en Cervera del Maestre; 133,4 en Cabanes Ribera; 125,8 en Peñíscola; 106,8 en Corbera; 92,8 en Benicarló y 89,1 en Vinaròs.