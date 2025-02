Susana Molina y Andrea Gasca participaron en la primera edición de ' La isla de las tentaciones ' y ahora están siguiendo atentamente la octava edición. Ambas han mostrado su decepción con Bayan, Anita, Sthefany y Alba García por no apoyar a Andrea en la hoguera en la que descubrió que Joel le había sido infiel con Nataly en el jacuzzi y en la que tuvo que ser arropada por Sandra Barneda, que se quitó las tacones y fue a su encuentro para darle un abrazo cuando vio que no podía parar de llorar.

La mejor amiga de Anabel Pantoja ha comentado en sus stories que está "enfadadísima" con las chicas de esta edición porque no están demostrando el compañerismo que sí se ha visto en las ediciones previas : "Una cosa que me encanta del programa es que siempre hay mucho compañerismo y se apoyan muchísimo, pero en esta edición no veo absolutamente nada de compañerismo entre las chicas. Veo envidias y no veo que se estén apoyando".

La exnovia de Ismael Nicolás se ha pronunciado en la misma línea, asegurando que se ha quedado "flipando" con la falta de compañerismo de esta edición: "Aunque no me extraña porque en este mundo cada vez hay más personas egocéntricas y egoístas, por eso yo no tengo casi amigas. De verdad que me llega a tocar a mí con esas compañeras de edición y abandono el programa, no soporto estar cerca de personas con tan poca empatía y tan mala energía".