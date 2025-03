Este martes, día de la gran final, ambos se encontraban presentes en plató y Carlos Sobera no dudaba en acercarse a ellos para preguntarles cómo estaban yendo sus primeras horas fuera del reality: "Me están preguntando por teléfono, bueno todo Dios me lo está preguntado, y la pregunta se resumen en esto: ¿ito o azo?".

Tras la pregunta del presentador, María respondía sin tapujos: "Azo. Lo confirmo". Respuesta que José María corroboraba con una sonrisa de oreja a oreja. Y, al escuchar cómo sonaba 'I will always love you' de Whitney Houston en plató, no dudaban en besarse.