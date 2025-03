Todo ha ocurrido en un momento en Playa Calma en donde la propia Terelu Campos se acercaba a Gala -que ha sufrido un aparatoso accidente durante la gala de este jueves- y señalaba lo siguiente: "Me hace gracia, porque la gente piensa que yo soy una súper comilona. Porque una vez, lo del churro, lo otro... me hace una gracia". Era en ese preciso momento cuando nombraba a Alejandra Rubio y a su marido: "Mi hija come normal, pero Carlo... me parto de risa. A mí me encanta. Porque por lo menos, cuando vienen a casa y les das de comer, hay alguien que... ¿sabes?", decía Terelu, agradeciendo tener comensales así y más si son de la familia.