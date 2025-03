Durante la pasada gala vivimos un reencuentro muy esperado entre Manuel, Anita y Montoya lleno de tensión y reproches. Sin duda, los que se llevaron la peor parte fueron estos dos últimos, puesto que todavía hay mucho amor fluyendo entre ellos y una situación así -confesaban- no resultaba nada fácil.

Sandra Barneda conectaba con Manuel, Montoya y Anita en directo y la presentadora le preguntaba a la joven qué ocurría, puesto que estaba sentada al margen pareciendo hacer algo. La joven catalana le confesaba a Barneda que estaba haciendo un collar: "Las horas dan para mucho. Es para Montoya, que quería un collar en forma de cruz... y como tenemos mucho tiempo libre...". Montoya, por su parte, agradecía el gesto: "Yo tenía mi Rosario que siempre me ha acompañado y quería traérmelo, pero aquí con la supervivencia... Me ha hecho eso y me alegro. Gracias".