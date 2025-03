Rápidamente, a Escassi, Laura Cuevas y Joshua les venía a la mente Anita. De hecho, el jinete confesaba que en un momento dado, él estaba junto a Anita y la catalana tenía una actitud como de quererse quedar en el lugar donde estaba Escassi y que este se fuera, para 'hacer algo' o con cierta intencionalidad un tanto sospechosa. "Se puso a cortar una almendra tras otra y ya se desesperó porque yo no me iba", contaba Escassi. Fue en ese momento cuando Koldo quiso ponerle una trampa.

Llegaba el momento de la verdad: los concursantes de 'Playa Calma' tenían una reunión express y Borja hacía de portavoz: "¿Quién ha cogido lentejas?". Makoke, amiga de Anita, con quien forma una dupla un poco al margen del resto, negaba saber algo al respecto. "Aquí, si no te pillan con el tema, no vale...", aseguraba Escassi. En ese momento, Anita también negaba como Makoke que hubiera sido la protagonista de ese robo: "Os juro que después de lo del coco, nada. Y menos si están crudas" . Esto último era rebatido por Laura Cuevas: "Bueno, te las puedes guardar y comerlas de otra manera".

Anita estallaba: "¡Os juro que después de lo del coco, no me vais a decir nada! ¿Un voluntario para revisarme todo? Os pensáis que solo puedo yo meter la mano. Me jode que me miréis todos a mí. Yo cometo solo un error, ya no cometo más".