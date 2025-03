Y es que Makoke siente en muchas ocasiones que sus compañeros -en este caso Escassi- no le dejan hacer algunas labores típicas de supervivencia y que le explican las cosas demasiadas veces. "Estoy súper orgullosa de que he pescado cuatro peces. Intento hacer todo... pero me siento un poco... además, le dije a Álvaro que no me repitiese las cosas cuarenta veces. Una cosa es que sea rubia y otra que no me entere de nada", señalaba, algo que matizaba que le lleva ocurriendo antes de su actual nominación.