"Estos concursantes son capaces de construir cabañas bajo temporales. No les queda ni una prenda seca para luchar contra la humedad y poder dormir sin cogerse auténticas pulmonías", ha recordado la comunicadora para subrayar los motivos por los que admira tanto a los famosos que aceptan vivir la "aventura de sus vidas" en los Cayos Cochinos. Terelu Campos, que ha leído su post, le ha agradecido ese reconocimiento para todo el equipo .

"Mercedes, ¡cuánta verdad en tus palabras y qué bonito lo dices todo siempre! Yo no fui capaz de aguantar más de 18 días, pero sé que lo peor allí no es el hambre, sino la lluvia y no tener donde refugiarte porque se te viene abajo o te entra el agua y es una lucha contra la naturaleza. ¡Sin duda para mí son admirables todos!", le ha dicho la hermana de Carmen Borrego a la periodista, que se ha mojado y ha confesado que, de entre todos los concursantes, hay dos que se han convertido en su "pareja preferida".