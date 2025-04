Joshua no está pasando por sus mejores momentos en Honduras, lo que no sabía es que durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' iba a recibir la visita de su padre Kiko para darle el subidón que necesitaba, del que ha hablado con sus compañeros de la bonita relación que le une a él .

Laura Madrueño se quedaba a solas con el superviviente, para ofrecerle un reto de pesca: "Lo vas a tener que hacer esta noche y en directo, si consigues dos capturas te vas a poder comer unos plátanos, si consigues cuatro capturas comerás patatas con mojo y si consigues seis te comes todo y tus chocolatinas preferidas". Lo que este aceptaba, aunque no conseguía pescar nada en veinte minutos.

Lo que no sabía Joshua es que esto iba a venir precedido a que iba a poder a ver a su padre justo después. Carlos Sobera le instaba a que "pidiera ayuda" a gritos para seguir intentando esta prueba, momento en el que una barca aparecía en la playa y este podía darse cuenta de que era su padre, lo que hacía emocionarse completamente .

Además, el concursante le quería hacer saber que Honduras le ha hecho pensar mucho y que tiene muchos planes para cuando vuelva a España, en concreto pasar más tiempo junto a él. Y su padre, muy emocionado, le daba los ánimos que necesita para continuar en esta experiencia: "Ahora, para arriba. Ya vine yo, ya lo has logrado, has pasado a la historia, cuando tengas 80 años dirás: 'Estuve en Supervivientes'. De los cobardes no se escribe un libro y tú eres un campeón".