Algo sobre lo que Anita quería opinar, lo que provocaba que tuviera un tenso cruce de reproches con Pelayo: "Has empezado tú". Momento en el que el presentador les llamaba la atención: "Silencio, por favor, no entendemos nada, hay que hablar de uno en uno".

Tras esto, Anita intentaba explicar su postura, pero las interrupciones hacían que esta pidiera silencio, visiblemente molesta con esto: "¿Puedo hablar, Carlos? Es que no me dejan y Sobera les volvía a hacer una llamada de atención ante su actitud: "Os pido, por favor a todos, que no habléis unos sobre otros porque no se entiende nada. Tampoco me escucháis a mí, habláis tanto y tan a la vez..."