La gala de este martes de ' Supervivientes: Tierra de nadie' ha traído consigo un momento muy especial. Joshua ha recibido la visita de su padre , a quien no ha parado de nombrar a lo largo de todo el concurso. El superviviente se ha llevado una sorpresa increíble al descubrir que estaba en Honduras y ha aprovechado la ocasión para recordarle lo importante que es para él.

El ratito que padre e hijo han pasado juntos ha tenido una espectadora que no ha perdido detalle. Laura Cuevas , desde la Zona Parásita, ha observado cada momento que han compartido. De hecho, Joshua desde la distancia le hacía partícipe: "¡Mira, Laura! ¡Es mi padre!".

Una vez se habían despedido, Carlos Sobera conectaba con Laura para preguntarle cómo se encontraba y qué le había parecido el reencuentro de su compañero con su padre: "Muy bonito, me ha encantado, me he hartado de llorar, vamos", comenzaba visiblemente emocionada.