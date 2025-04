El cocinero ha sido evacuado de urgencia tras sufrir un fuerte bajón físico y emocional, esta noche se sabrá si podrá continuar en el reality

Koldo Royo ha sido evacuado de urgencia en ‘Supervivientes’, y la incógnita sobre su continuidad se está resolviendo en directo durante la emisión de Tierra de Nadie, presentada por Carlos Sobera. El cocinero, que en los últimos días había mostrado un gran bajón físico y anímico, fue retirado de la isla tras presentar mareos, agotamiento extremo y dificultades respiratorias.

“Hoy he tenido como unos mareos. Tengo mucho cansancio y no respiro bien, me cuesta”, confesaba Koldo a la organización poco antes de ser atendido por el equipo médico. Su estado de salud generó una inmediata evacuación, dejando en suspenso su participación en el reality más extremo de Telecinco.

Este episodio llega tras días complicados para el concursante, que ya durante la última emisión de Conexión Honduras se mostraba derrotado emocionalmente: “Que la gente no me apoye porque estoy fatal”, pedía entre lágrimas. “Conozco mi cuerpo, sé lo que tengo que afrontar, ya me tengo que ir a casa”, añadía, dejando entrever que no podría continuar.

Opiniones en plató: análisis desde ‘Tierra de Nadie’

Durante la gala de esta noche, los colaboradores de 'Tierra de Nadie' han dado su opinión en exclusiva para esta web sobre la evacuación de Koldo, mostrando una mezcla de comprensión, tristeza, sorpresa y crítica.

Terelu Campos, que conoce bien la dureza del concurso como exconcursante, ha afirmado que lo entiende perfectamente, reconociendo que cuando el cuerpo falla, no hay otra opción. Carmen Borrego ha mostrado pena por la situación de su compañero y ha expresado su tristeza al ver que no ha podido seguir adelante porque era un concursante que le gustaba mucho. Suso Álvarez ha confesado estar sorprendido por el abandono, ya que no esperaba que Koldo se viniera abajo tan pronto. Alexia Rivas ha defendido el recorrido del cocinero, asegurando que “ha aguantado bastante”, teniendo en cuenta las exigencias del formato y su edad. Miguel Frigenti, en cambio, ha sido más crítico, opinando que Koldo ha estado demasiado escondido durante el concurso y apuntando que “se esconde un villano” tras su perfil bajo. ¡Dale play y no te pierdas las opiniones de los expertos!