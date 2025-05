Montoya le confiesa que él ya ha ganado con estar al lado de la que fue su pareja. "Yo ya lo que quiero con 31 años es tener una familia, y eso me lo has dado", le traslada el sevillano. Tras sus palabras, la barcelonesa no ha podido evitar las lágrimas y sincerarse al máximo. "Fue un error, jamás te haría daño y tú lo sabes", le dice.