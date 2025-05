Joshua, Nieves, Carmen Alcayde y Álvaro Muñoz Escassi son los nuevos nominados de 'Supervivientes'

Después de que Damián y Montoya se proclamaran líderes de sus respectivos grupos y de que Jorge Javier confirmara a Joshua que continuaba en la aventura, llegaba el momento de nominar.

Los primeros en hacerlo eran los concursantes de Playa Calma. Joshua, aún en observación, lo hacía desde la cabaña médica. Y, acto seguido, el resto del equipo lo hacía como cada jueves en la palapa.

Las nominaciones de Playa Calma

Joshua: "Nomino a Makoke. Porque hemos acercado bastante nuestras diferencias, pero no me termina de entrar, no me la termino de creer, no conectamos en ninguna circunstancia".

Pelayo: "Mi voto es para Joshua. Aunque me llevo súper bien con él y creo que es un mega superviviente, estoy haciendo cábalas y por descarte".

Makoke: "Mi nominación también va para Joshua. Es con el que menos relación tengo y con el que peor me llevo".

Nieves: "A Makoke. Por descarte, no puedo nominar a Pelayo, ni a Joshua".

Finalizadas sus votaciones, Makoke y Joshua quedaban empatados con dos votos cada uno. Damián, como líder, iba a ser el encargado de deshacer el empate: "Saco de la ecuación a Makoke, dejo a Joshua", decía. Y, acto seguido, comunicaba quién era su elegido: "Y mi nominado directo en este caso es Nieves".

Las nominaciones de Playa Furia

Anita: "Nomino a Álex. Es como tener un atrezo más en la playa. No hablo con él, no congenio nada con él, y de momento no me ha enseñado yoga".

Álvaro: "Nomino a Carmen. Porque tengo que nominar a alguien y creo que es la más débil a la hora de hacer las pruebas".

Carmen: "Nomino a Escassi porque creo que todo el mundo tiene que salir, es maravilloso, otro día nominaré a Borja".

Borja: "Me llevo súper bien con Carmen, es ya hasta una amiga. Pero a los demás no puedo nominarles".

Álex: "Quiero darle un respiro a Anita, está haciendo cosas por cambiar, se está esforzando. Por eso voto a Carmen".

Una vez todos habían nominado, en este caso sí que había una nominada de grupo. Carmen Alcayde se convertía en la primera nominada de Furia con tres puntos.

Montoya, por su parte y como líder, tomaba la palabra para comunicar a quién iba dirigida su nominación directa: "Estoy súper contento con el equipo que tengo, pero soy fiel a mis principios. No tengo nada en contra de ninguno, pero creo que hay que empezar a exponerse. Tanto Borja como Álvaro no han salido. En mi caso me voy a decantar por Álvaro Escassi, para que se exponga, creo que tenemos que exponernos todos y ya toca".

Así queda la lista definitiva