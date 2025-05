Laura Ceballo 14 MAY 2025 - 01:00h.

La mayor de las Campos se reincorpora el próximo jueves a la aventura

Terelu Campos está de vuelta en Honduras. La mayor de las Campos regresa a la que fue su casa durante las primeras semanas de 'Supervivientes 2025' para cumplir una importante misión que ha desvelado este martes durante la gala de 'Tierra de nadie'.

Haciendo memoria de su anterior paso por los Cayos Cochinos, Terelu ha confesado a Carlos Sobera qué fue para ella lo peor de la experiencia: "Lo peor sin lugar a dudas es la lluvia. Lo peor. Es terrorífica. No es la lluvia normal del Caribe que dure una hora y media. Yo las dos que viví fueron terribles porque fueron catorce o quince horas sin parar de llover".

Terelu vuelve a las playas y, en consecuencia, vuelve a convivir con quienes fueron sus compañeros. La colaboradora se ha sincerado con el presentador y le ha desvelado quién es el superviviente que menos ganas tiene de ver: "Quiero encontrarme con todos. Y a alguno a lo mejor decirle alguna cosita. Pero no te voy a desvelar todas las sorpresas hoy".

Su fecha de regreso

Momentos más tarde, Carlos Sobera volvía a conectar con Terelu en directo. Llegaba el momento de despejar todas las dudas y descubrir cuál iba a ser su papel en Honduras. Pero antes, el presentador le preguntaba cuándo iba a comenzar su segunda etapa en los Cayos Cochinos: "¿Tú exactamente cuándo te incorporas a la aventura?".

Terelu desvelaba entonces la primera incógnita: "El próximo jueves". Y es que la colaboradora no solo vuelve a Honduras, si no que lo hace para convivir exactamente en las mismas condiciones que sus compañeros: "Yo creo que preparado nunca está nadie, pero si lo he hecho una vez, ¿por qué no dos?", decía.

La gran misión de Terelu

Y, por fin, llegaba el momento de descubrir en qué iba a consistir esa misión tan especial que iba a desempeñar en las playas. Terelu comenzaba a hablar y lo hacía enseñando a cámara la clave de todo: "Esto es una llave. Creo que a lo largo del programa habéis estado viendo una vitrina en la palapa, una vitrina que contiene un pergamino", comenzaba.

"Lo que nos va a decir ese pergamino va a cambiar el rumbo del programa. Yo soy la única que puede abrir esa vitrina con esta llave. El pergamino contiene una información que cambiará el rumbo del programa y es una información que afecta a todos los supervivientes", aseguaba.

Una sorpresa inesperada

Carlos Sobera tomaba entonces la palabra para desearle suerte y advertirle de lo que iba a afrontar en Honduras: "En esta nueva etapa vas a tener que enfrentarte a durísimos juegos y retos. De tu éxito dependerá que tú y tus compañeros ganéis importantes recompensas". Eso sí, Terelu se mostraba motivada: "Me acabas de asustar muchísimo. Voy a intentar dejarme la piel, lo que haga falta, de verdad".

Y, antes de poner fin a la conexión, el presentador le lanzaba una última pregnta y su respuesta dejaba a todos sorprendidos. ¡Terelu Campos volverá a saltar desde el helicóptero! "Lo voy a intentar con todas mis ganas. Me mola esto de ser la única superviviente que se ha tirado dos veces del helicóptero en la misma edición", decía antes de despedirse.