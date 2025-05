Sandra Barneda le preguntaba al concursante canario si se le había hecho larga la espera y este no ese escondía: "Demasiado. Dime lo que me tengas que decir ya , por favor", señalaba, demostrando claros signos de querer saber ya el resultado del nuevo parte médico de 'Supervivientes'. Antes de nada, Sandra Barneda le recordaba a Joshua que estaba nominado y al concursante no parecía importarle.

Joshua Velázquez ya dejó claro el pasado jueves que no se quería ir. Y su cara instantes antes de saber la decisión médica de 'Supervivientes' este jueves no mostraba lo contrario. "Ya sabes que, lo que tienes, no es fácil. Es puñetero. A veces no se controla... y la decisión de los médicos es la siguiente", comenzaba diciendo Sandra Barneda.