Supervivientes 14 MAY 2025 - 23:10h.

Escassi, a Anita: “Todo es malo y no puede ser todo malo. Desde que he llegado lo único que he hecho es escucharte. ¡Co**, relájate, Ana!”

Anita, al límite de fuerzas, sufre un contratiempo en la playa: "He empezado a temblar y me he caído al suelo"

El temporal que ha acechados en las últimas horas ha dado una pequeña tregua en los Cayos Cochinos, lo que ha permitido a los supervivientes retomar sus labores de supervivencia diarias.

En Playa Furia, pese a tener fuego y pesca de sobra para poder alimentarse… la alegría les ha durado poco, y un nuevo roce entre los concursantes ha terminado con Anita entre lágrimas.

La ex de la última edición de ‘La isla de las tentaciones’ se quejaba después de quemarse al intentar coger una pequeña olla que había puesto en el fuego con arroz y que se le había caído.

“No me he cabreado porque se me haya caído el arroz, me he cabreado porque al cogerlo me he quemado la mano”, se quejaba Anita y hacía estallar a Escassi.

“Todo es malo, Ana, y no puede ser todo malo. Desde que he llegado lo único que he hecho es escucharte: Eso no, eso para allá, yo lo quiero así, pues yo lo quiero asao, pues no sé cuánto... Es que no. ¡Co**, relájate, Ana! No, pero no te enfades con el mundo”, le espetaba el superviviente.

“Yo no me enfado con el mundo, Álvaro. No se puede hablar. Que me da igual, que no pienso hablar más… parece que todo lo que digo sienta mal a todo el mundo”, decía entre lágrimas Anita mientras era consolada por Montoya.