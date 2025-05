Pedro Jiménez 23 MAY 2025 - 02:17h.

Una ruleta ha marcado el destino de las nominaciones durante la gala que hemos vivido de 'Supervivientes' en Telecinco este jueves. Uno por uno han ido girando dicha ruleta y en función de lo que les tocaba, acudían al set de nominaciones y daban los puntos pertinentes (incluso había una opción que les podía tocar en donde no nominaban). Sin duda, Montoya ha protagonizado uno de los momentazos de la gala cuando ha tocado su turno, respondiendo a una inesperada pregunta de Jorge Javier Vázquez que ha desatado la risa en él y, seguramente, en todos los televidentes.

Al exconcursante de 'La isla de las tentaciones' le tocaba la "nominación a la inversa", en donde tenía que quitar dos puntos a dos concursantes distintos. Jorge Javier conectaba con él en el set y bromeaba: "Ya nos tocaba. Tú, yo, un fuego...", señalaba el presentador.

"Nosotros, una hoguera", continuaba Montoya, a lo que Jorge Javier le respondía con que hablar de hogueras él "no era lo mejor", aludiendo a su concurso anterior en donde saltó a la fama por completo. "Pero bueno, podríamos hacer una hoguera de pasión... o inventarla", bromeaba Montoya.

La pregunta de Jorge Javier a Montoya

Jorge Javier le lanzaba una pregunta: "¿Tú te has dado alguna vez un beso con un chico?". En un principio, Montoya lo negaba, pero luego se sinceraba: "Yo sí, pero no he sentido mariposas", respondía Montoya, tras lo que añadía que lo que haría sería "verle las tetas" al presentador de Telecinco. "Ya me han dicho que son... algún pelito que otro hay", añadía Montoya.

"¿Pero beso de qué estilo?", preguntaba de nuevo Jorge Javier, indagando todavía más en lo que le había cuestionado anteriormente. "De tonterías, de juego. Pero yo siempre lo he dicho, que ojalá se me ponga la bandera también cuando yo beso a un chico, pero no puede ser... no se va para arriba nada. Lo podríamos probar cuando salga", apuntaba Montoya.

La anécdota de Montoya

Era en ese preciso momento cuando Montoya contaba una anécdota que le ocurrió cuando era recepcionista de hotel, el trabajo al que se dedicaba anteriormente: "Me recibió una americana en bikini pidiéndome 'Ice cream milk'. Yo no sabía qué quería decir, estaba buscando... eran mis primeros días". "Helado de leche... no sabía dónde meterme. Después a la larga entendí que lo que quería era leche de helado", confesaba Montoya, desatando la risa en Jorge Javier y en todos los allí presentes.