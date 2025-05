Patricia Fernández 26 MAY 2025 - 01:50h.

Makoke reacciona a las palabras de Terelu Campos y esto provoca su enfado

Las tensiones cada vez van a más en Honduras, los días siguen pasando para los supervivientes y, lejos de acercarse, cada vez los grupos están más diferenciados y crecen los desencuentros entre ellos.

Tensiones que se abordaban en un 'Oráculo de Poseidón', después de un 'puente de la concordia' entre Carmen y Pelayo, después del que todos podían escuchar las palabras que Pelayo decía después de la nominación que había dejado con sus decisiones como líder entre Carmen, Anita y Montoya, las que no sentaban del todo bien.

Sandra Barneda, en medio de todo esto, preguntaba a Terelu Campos por la situación de la playa y lo que había escuchado de Pelayo, algo sobre lo que esta se pronunciaba: "Me parece bastante triste, intento tener una premisa en mi vida que es es: 'No hagas lo que no te gustaría que te hicieran'. No reírme del mal ajeno, esto es un concurso, todos tienen que ir saliendo y ya está. No te rías del mal ajeno porque si fuera al revés no me gustaría que se estuvieran riendo de algo que me gustaría a mí que no es bueno".

Makoke, ante las palabras de Terelu: "Otra vez con el discurso moralista..."

Makoke, al escuchar a Terelu reaccionaba a sus palabras: "Otra vez con el discurso moralista..." Lo que no gustaba nada a Terelu: "A mí no me llames moralista, ¿eh? No me toques las narices, estoy contando hasta cien, a ti cuando te interesa tu moral vale, cuando no te interesa no vale".

Y Makoke explicaba el por qué de sus palabras y de lo que Pelayo decía después de las nominaciones: "Hay que empatizar, pero por supuesto es un discurso moralista. Pelayo se había librado de la nominación y había sido líder, estábamos muy contentos. Fue unas risas sin más de la euforia".