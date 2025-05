Ana Carrillo 30 MAY 2025 - 16:36h.

Naomi Asensi, Miguel Frigenti y Alexia Rivas han dado su opinión sobre la discusión entre Carmen Alcayde y Montoya antes de la expulsión

Anita Williams abandona la palapa tras su fuerte enfrentamiento con Carmen Alcayde y termina viviendo un emotivo momento con Montoya

Antes de que se conociera la decisión de la audiencia sobre la expulsión, Carmen Alcayde y Montoya vivieron un momento muy tenso en la Palapa, y es que el exparticipante de 'La isla de la tentaciones' se vio envuelto en medio de una discusión entre su amiga y su exnovia, Anita Williams.

Previamente, la relación de los grandes amigos ya había tenido sus altibajos porque él no había entendido por qué ella se había acercado a Pelayo Díaz y a Makoke. En la Palapa, el de Utrera expresó lo mismo, pero recordó que era su "hermana" y que no quería desconfiar justo antes conocer la decisión de la audiencia, que finalmente fue expulsar a la que fuera presentadora de 'Aquí hay tomate'.

Alexia Rivas es defensora a ultranza de Anita y siempre se muestra muy crítica con Montoya, como hizo esta vez al asegurar que Carmen no tenía por qué soportar que su amigo la cuestionase. "Carmen no se merece esto. Y no sé qué hace ella poniendo la otra mejilla", tuiteó la colaboradora de 'Vamos a ver'.

Para Miguel Frigenti no han actuado bien ni Montoya ni Anita y cree que Carmen debería haber sido la salvada: "Montoya y Anita han utilizado y menospreciado a Carmen, y ahora que no les sirve, la traicionan en directo y le hablan como si fuera basura. No es normal la ira en el discurso de Anita ni el juego a dos bandas de Montoya. Espero que no gane ninguno de los dos".

Naomi Asensi, que es amiga de Carmen Alcayde, se ha pronunciado en la misma línea que el exconcursante de 'GH DÚO' y ha asegurado que a las amigas no se les habla como Montoya se dirige a la valenciana.