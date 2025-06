Pedro Jiménez 08 JUN 2025 - 22:19h.

La presentadora de Informativos Telecinco ha sorprendido a Sandra Barneda con algo muy especial que ni ella ni todo el plató se imaginaba

Carmen Alcayde: "¿Que si quiero que gane Montoya? La pregunta ofende"

Compartir







Pocas veces hemos presenciado en televisión el encuentro que se ha dado en 'Supervivientes: Conexión Honduras' durante la parte exclusiva de mitele PLUS que ha emitido el programa media hora antes del comienzo de la gala. Y es que María Casado, presentadora de Informativos Telecinco, además de periodista y una de las principales voces informativas de Mediaset, ha ido desde su plató hasta el de 'Supervivientes' para verse las caras con Sandra Barneda: "No puede ser que seamos vecinas de plató y todavía no te haya ido a dar un beso", ha señalado María Casado cuando Sandra Barneda ha conectado con ella en directo.

"Si te parece, yo voy para tu pisito, que tengo una sorpresita para ti, por cierto", ha indicado la presentadora de Informativos, procediendo así a ir desde su plató hasta el de 'Supervivientes' y haciendo realidad este inédito e "histórico" encuentro con Sandra Barneda. "Tú cumples tus promesas", ha señalado Sandra Barneda, informando a todos que ya le adelantó María Casado hace escasos días que antes o después le iría a ver a su plató.

PUEDE INTERESARTE Laura Matamoros y Paula Echevarría se dirigen a Pelayo Díaz tras su expulsión

"Estoy viendo 'Supervivientes', os estoy siguiendo a todos... me encanta la edición, os lo tengo que decir. Tengo un favorito... pero vengo a daros una sorpresa", ha subrayado María Casado, tras lo que ha añadido que muchas veces está claro lo que se ve delante de las cámaras de 'Supervivientes', pero esta vez ha decidido enseñar a todos "lo que no suele verse": "Así se hace 'Supervivientes'", han sido las últimas palabras de Casado antes de dar paso a un vídeo del reality de Telecinco en donde se muestra la otra cara de este frenético programa de supervivencia.

"Gracias por este pedazo de vídeo. Tengo que dar las gracias, no me voy a cansar nunca, al equipo que se tira casi cuatro meses alejado de todo. Que lo dan todo... ¡gracias de verdad, sois unos profesionales! No tiene precio lo que hacéis", han sido las palabras de agradecimiento de Sandra Barneda al ver la sorpresa que María Casado le había preparado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un equipo formado por más de 200 personas

Y es que, como bien sabemos, el centro neurálgico de 'Supervivientes' son los Cayos Cochinos, donde sucede todo y la verdadera zona de operaciones. En la playa de juegos, más de 30 personas se encargan de la construcción y el diseño de los increíbles juegos que vemos cada día en casa. Drones, cámaras de última generación y con una infraestructura digna de una auténtica superproducción.

Además, 'Supervivientes' lo forman más de 200 personas que dejan su vida a más de 8.000 kilómetros para entregar su vida en cuerpo y alma a este gran programa. Con "pasión, dedicación y mucho trabajo en equipo", como bien ha señalado Laura Madrueño en el vídeo que María Casado ha dado paso.