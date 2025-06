Lara Guerra 11 JUN 2025 - 01:59h.

Lara Dibildos a Escassi: "Has evolucionado muchísimo como persona"

Una inesperada reconciliación acaba con un beso entre dos supervivientes en Honduras: "Qué fuerte"

Compartir







'Supervivientes 2025' está llegando a su fin y como ya es tradición, Carlos Sobera ha traído consigo una de las pruebas más complicadas: 'La mesa de las tentaciones'. Uno a uno, cada uno de los supervivientes se han enfrentado a sus mayores deseos gastronómicos a cambio de penitencias como un corte de pelo, andar con un taparrabos o encerrarse en una jaula, entre muchas otras.

En el turno de Álvaro Muñoz Escassi, Laura Madrueño le enseña un gran plato de canelones, a lo que el concursante parecía tener muy claro que iba a poder comerlo sin importarle ninguna penitencia. El castigo elegido para él consistía en encerrarse durante 48 horas dentro de una caja. Sin embargo, la presentadora le presenta otra opción: una llamada de "una de las personas más importantes" de su vida a cambio de ir en un mini taparrabos.

De primeras, Escassi no puede evitar que el hambre responda por él y quiere renunciar a esa llamada tan especial. Pese a esto, Laura le impone una nueva condición que convence al concursante: "Vas a tener que estar en la jaula un día, pero con un taparrabos dos días". Tras esto, Lara Dibildos junto a su hijo conectan con Escassi: "¡Hola! Hoy somos dos, tu hijo está aquí por ti porque no quería salir por nada del mundo, pero te echa mucho de menos".

El hijo de Escassi a su padre: "Deja de decir que te quieres ir, vas a ganar"

"Te queremos decir muchas cosas...sabíamos como eres de generoso, siempre lo has sido. Sabes competir en equipo con lo difícil que es porque te hemos visto en hípica. Además, has evolucionado muchísimo como persona, te hemos visto con una paciencia yo nunca te había visto en la vida", confiesa. Asimismo, la madre de su hijo asegura que ha reflexionado las cosas, ha dado buenos consejos y siendo menos impulsivo. Además, entre risas confiesa: "Enhorabuena Escassi, con 51 años has conseguido madurar, por fin. Ya podía haber sido conmigo, que ahora lo bueno se lo lleva Sheila".

Escassi no ha dudado en preguntar por su hijo en la llamada y ha pedido que no le vea con el nuevo taparrabos. Tras esto, su hijo muy emocionado confiesa que "estoy viendo todos los programas, papá", a lo que él responde que le quiere "muchísimo". La llamada prosigue y Dibildos explica que "sabemos lo que te duele las lumbares, la espalda, la cervical...lo has dado todo y estamos muy orgullosos de ti". Su hijo no duda en pedir a su padre que deje de decir que se quiere abandonar el concurso: "Deja de decir que te quieres ir, que vas a ganar".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por último, su hijo le transmite unas palabras que dejan al concursante completamente emocionado: "Papá, los valores que transmites en el programa son los que me has enseñado a mi de pequeño. Cada vez que te escucho hablar me enseñas lo buena persona que eres, el padre increíble que tengo y que eres el ganador. Te quiero mucho, papá".