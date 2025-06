Pedro Jiménez 12 JUN 2025 - 23:39h.

El jinete se ha abierto en canal y ha confesado como nunca lo importante que es para él su exnovia Lara Dibildos

Álvaro Escassi es consciente del momento tan importante en el que se encuentra de 'Supervivientes': Borja, Damián o él, uno de ellos se quedará a las puertas de la final en una gala trepidante con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias. Pues bien, después de haber protagonizado su episodio más lacrimógeno de toda la edición durante la mesa de las tentaciones, el jinete nos ha dejado otro emotivo momento también con la misma protagonista: Lara Dibildos, su exnovia y con quien comparte un hijo en común, de dos que tiene.

El concursante confesaba que su estancia en Honduras le está haciendo abrirse como pocas veces lo ha hecho, mostrándose vulnerable ante ciertas situaciones y dejando entrever esa parte de él que no se suele ver. Algo que, como bien decía Jorge Javier Vázquez, da "mucha ternura". "Es la realidad. Este programa es real y auténtico. Lo que se vive aquí solo se puede vivir aquí. Aunque no sea de abrirme... te terminas poniendo un tanga y te sacas el culo", bromeaba el jinete, aludiendo así al momentazo que había protagonizado instantes antes apareciendo en directo con un espectacular tanga, en su primera conexión con Jorge Javier.

"¿Qué crees que estará pensando Lara de tu concurso?", preguntaba el presentador de Telecinco. Álvaro Escassi confesaba que su exnovia "siempre piensa en positivo" con él: "Es uno de los pilares de mi vida... Lara es súper importante en mi vida", decía Escassi, con unos segundos entre frase y frase que nos hacían ver que el concursante estaba a punto de abrirse en canal. Y así iba a ser.

Álvaro Escassi se abre en canal

"Lara siempre ha estado y es la madre de mi hijo. Está para absolutamente todo, como amiga y como todo. Siempre tiene una sonrisa, siempre quiere estar, siempre te ayuda... es honesta, buena, simpática, cariñosa, amable, cordial... tengo ventaja sobre el resto de personas del mundo por tener una Lara. Hay que poner una Lara en la vida de cada uno para encontrar la felicidad", subrayaba Álvaro Escassi. Desde el plató, Lara Dibildos se quedaba impresionada: "Guau", decía, escuchando atentamente a su exnovio.

Jorge Javier le ponía en la tesitura de que Lara Dibildos le estuviera viendo (una tesitura que era real, puesto que la actriz y presentadora se encontraba en el plató de 'Supervivientes' apoyando y defendiendo al concursante) y Escassi bromeaba: "Lo primero, si no me está viendo, la 'mato'". "Le diría lo que ella ya sabe, que no la puedo querer y necesitar más como la necesito. Ojalá siempre esté conmigo".